https://ria.ru/20230126/pridnestrove-1847671787.html

Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья

Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 26.01.2023

Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья

Вице-премьер Молдавии, глава Бюро по вопросам реинтеграции страны Олег Серебрян обсудил с послом России Олегом Васнецовым текущую ситуацию вокруг Приднестровья, РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:35

2023-01-26T17:35

2023-01-26T17:35

в мире

молдавия

кишинев

россия

збигнев рау

обсе

мид польши

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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, глава Бюро по вопросам реинтеграции страны Олег Серебрян обсудил с послом России Олегом Васнецовым текущую ситуацию вокруг Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики. "Вице-премьер Олег Серебрян встретился в четверг с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Он подтвердил позицию Кишинева по поиску мирного решения приднестровского урегулирования на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг приднестровского региона, о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем", - говорится в сообщении Бюро по реинтеграции, распространённом для СМИ. В ведомстве отметили, что во второй половине февраля состоится очередная встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча данного формата.

https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, збигнев рау, обсе, мид польши