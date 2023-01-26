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Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 26.01.2023
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Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья
Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 26.01.2023
Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья
Вице-премьер Молдавии, глава Бюро по вопросам реинтеграции страны Олег Серебрян обсудил с послом России Олегом Васнецовым текущую ситуацию вокруг Приднестровья, РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:35
2023-01-26T17:35
в мире
молдавия
кишинев
россия
збигнев рау
обсе
мид польши
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, глава Бюро по вопросам реинтеграции страны Олег Серебрян обсудил с послом России Олегом Васнецовым текущую ситуацию вокруг Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики. "Вице-премьер Олег Серебрян встретился в четверг с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Он подтвердил позицию Кишинева по поиску мирного решения приднестровского урегулирования на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг приднестровского региона, о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем", - говорится в сообщении Бюро по реинтеграции, распространённом для СМИ. В ведомстве отметили, что во второй половине февраля состоится очередная встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча данного формата.
https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html
https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, збигнев рау, обсе, мид польши
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Збигнев Рау, ОБСЕ, МИД Польши
17:35 26.01.2023
 
Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России ситуацию вокруг Приднестровья

Вице-премьер Молдавии обсудил с послом России Васнецовым ситуацию вокруг Приднестровья

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, глава Бюро по вопросам реинтеграции страны Олег Серебрян обсудил с послом России Олегом Васнецовым текущую ситуацию вокруг Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
"Вице-премьер Олег Серебрян встретился в четверг с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Он подтвердил позицию Кишинева по поиску мирного решения приднестровского урегулирования на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг приднестровского региона, о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем", - говорится в сообщении Бюро по реинтеграции, распространённом для СМИ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 22:47
Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической
В ведомстве отметили, что во второй половине февраля состоится очередная встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча данного формата.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 09:21
В Минобороны Молдавии заявили, что Кишинев пока не готов вступить в НАТО
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЗбигнев РауОБСЕМИД Польши
 
 
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