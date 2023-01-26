https://ria.ru/20230126/premiya-1847588541.html

Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 26.01.2023

Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручат 24 марта, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:11

2023-01-26T16:11

2023-01-26T16:11

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg

МОСКВА, 26 – РИА Новости. Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручат 24 марта, сообщается на сайте организации.Награды получат лучшие, по версии АПКиТ, фильмы и сериалы, премьеры которых в телевизионном эфире и на видеосервисах прошли в 2021 и 2022 годах, проекты кинопроката прошедших двух лет. На премии 17 номинаций. "Персональные награды в 2023 году вручаться не будут. Жюри отметит коллективный вклад в создание проектов, выбрав лучшие из них", – уточняется на сайте премии.Церемония награждения пройдет в Центре международной торговли Москвы.

https://ria.ru/20230124/oskar-1847177401.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, новости культуры