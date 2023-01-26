https://ria.ru/20230126/premiya-1847588541.html
Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 26.01.2023
Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручат 24 марта, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:11
2023-01-26T16:11
2023-01-26T16:11
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кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 26 – РИА Новости. Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручат 24 марта, сообщается на сайте организации.Награды получат лучшие, по версии АПКиТ, фильмы и сериалы, премьеры которых в телевизионном эфире и на видеосервисах прошли в 2021 и 2022 годах, проекты кинопроката прошедших двух лет. На премии 17 номинаций. "Персональные награды в 2023 году вручаться не будут. Жюри отметит коллективный вклад в создание проектов, выбрав лучшие из них", – уточняется на сайте премии.Церемония награждения пройдет в Центре международной торговли Москвы.
https://ria.ru/20230124/oskar-1847177401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Новости культуры
Объявили дату вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручат 24 марта