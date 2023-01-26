https://ria.ru/20230126/prazdnik-1846996867.html

Международный день таможенника

Международный день таможенника - РИА Новости, 26.01.2023

Международный день таможенника

26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day). РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:10

2023-01-26T02:10

2023-01-26T02:10

справки

международный день таможенника

в мире

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26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day).Впервые его отметили в 1983 году. Он был приурочен к тридцатилетнему юбилею Всемирной таможенной организации.26 января 1953 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году переименованного во Всемирную таможенную организацию (ВТамО, World Customs Organization). Она была создана с целью гармонизации и унификации таможенных систем, совершенствования таможенного законодательства и технологий. Работа Всемирной таможенной организации сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), борьба с коррупцией. Членами Всемирной таможенной организации являются таможенные службы 184 государств мира, которые управляют более 98% всей международной торговли.Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР, который присоединился к ВТамО 8 июля 1991 года. Федеральная таможенная служба России (ФТС России) посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации. В мае 2020 года была утверждена Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации на период до 2030 года. Российская таможня традиционно пользуется высоким авторитетом в мировом таможенном сообществе. Русский язык признан рабочим языком ВТамО для целей Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.В Москве действует региональный узел связи ВТамО по правоохранительной деятельности (RILO – Москва).С 2002 года Российская таможенная академия является Региональным учебным центром ВТамО.С 2013 года Кинологический центр ФТС России имеет статус Регионального учебного кинологического центра ВТамО.В 2015 году филиал Российской таможенной академии в Санкт-Петербурге стал Центром передового опыта ВТамО по подготовке специалистов инспекционно-досмотрового и сканирующего оборудования.В 2016 году статус региональной таможенной лаборатории ВТамО получило Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России. Международная деятельность ФТС России включает более 300 международных договоров и меморандумов, заключенных с 71 иностранным государством.Одним из механизмов развития международного таможенного сотрудничества является институт представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах. В настоящее время таможенное сотрудничество осуществляется более чем со 100 странами, функционирует более 20 представительств, за рубежом трудится более 100 сотрудников.Особый вклад в дело укрепления таможенного братства вносит Московский международный клуб таможенных атташе, созданный под эгидой ФТС России в 2002 году в Москве по инициативе таможенных представителей России, Китая и Финляндии (с 2008 года Клуб имеет отделение в Санкт-Петербурге). Цель его создания – налаживание рабочих и дружественных контактов между представителями таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, отвечающими за таможенные вопросы. В настоящее время в Клуб входят представители России, Армении, Бельгии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая и др.В 2023 году Международный день таможенника посвящен продвижению культуры обмена знаниями и профессиональной гордости в таможенных органах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день таможенника, в мире