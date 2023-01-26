https://ria.ru/20230126/pravitelstvo-1847610316.html
Заседание российского правительства
Заседание российского правительства - РИА Новости, 26.01.2023
Заседание российского правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:18
2023-01-26T15:18
2023-01-26T15:18
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
1
5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Правительства РФ_26 января
LIVE: Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Правительства РФ_26 января
2023-01-26T15:18
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PT6M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Заседание российского правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2023-01-26T15:18
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PT6M45S
Заседание российского правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.