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Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане - РИА Новости, 26.01.2023
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Хорошие новости
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Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане - РИА Новости, 26.01.2023
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:22
2023-01-26T15:55
хорошие новости
происшествия
биробиджан
россия
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. Хозяева потеряли питомца в дыму при эвакуации из дома. Спасатели обнаружили кошку в обмороке у двери, вынесли на улицу, сделали ей непрямой массаж сердца и привели в чувство. Пожар в квартире начался на балконе. Туда жильцы, по собственному признанию, "недавно выходили курить". В итоге балкон сгорел, в квартире оплавился потолок, но жилье в целом удалось спасти от уничтожения пламенем.
биробиджан
россия
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происшествия, биробиджан, россия, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, Россия, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:22 26.01.2023 (обновлено: 15:55 26.01.2023)
 
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане

Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание в загоревшейся квартире в Биробиджане

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время ликвидации пожара
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России.
"В Биробиджане огнеборцы спасли из горящей квартиры кошку Мурку", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Хозяева потеряли питомца в дыму при эвакуации из дома. Спасатели обнаружили кошку в обмороке у двери, вынесли на улицу, сделали ей непрямой массаж сердца и привели в чувство.
Пожар в квартире начался на балконе. Туда жильцы, по собственному признанию, "недавно выходили курить". В итоге балкон сгорел, в квартире оплавился потолок, но жилье в целом удалось спасти от уничтожения пламенем.
 
Хорошие новостиПроисшествияБиробиджанРоссияЕврейская автономная областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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