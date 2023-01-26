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Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане - РИА Новости, 26.01.2023
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:22
2023-01-26T15:22
2023-01-26T15:55
хорошие новости
происшествия
биробиджан
россия
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. Хозяева потеряли питомца в дыму при эвакуации из дома. Спасатели обнаружили кошку в обмороке у двери, вынесли на улицу, сделали ей непрямой массаж сердца и привели в чувство. Пожар в квартире начался на балконе. Туда жильцы, по собственному признанию, "недавно выходили курить". В итоге балкон сгорел, в квартире оплавился потолок, но жилье в целом удалось спасти от уничтожения пламенем.
биробиджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, биробиджан, россия, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, Россия, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:22 26.01.2023 (обновлено: 15:55 26.01.2023)
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание в загоревшейся квартире в Биробиджане