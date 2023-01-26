https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html

Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане

Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане - РИА Новости, 26.01.2023

Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане

Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:22

2023-01-26T15:22

2023-01-26T15:55

хорошие новости

происшествия

биробиджан

россия

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание при пожаре в Биробиджане, сообщили в МЧС России. Хозяева потеряли питомца в дыму при эвакуации из дома. Спасатели обнаружили кошку в обмороке у двери, вынесли на улицу, сделали ей непрямой массаж сердца и привели в чувство. Пожар в квартире начался на балконе. Туда жильцы, по собственному признанию, "недавно выходили курить". В итоге балкон сгорел, в квартире оплавился потолок, но жилье в целом удалось спасти от уничтожения пламенем.

биробиджан

россия

еврейская автономная область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, биробиджан, россия, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)