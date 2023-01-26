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В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху - РИА Новости, 26.01.2023
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В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху - РИА Новости, 26.01.2023
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху
Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:44
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происшествия
ставрополь
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 13.42 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Локализацию на площади 2 тысячи квадратных метров объявили в 11.27. Региональный главк МЧС ранее сообщал, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
14:44 26.01.2023
 
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху

В Ставрополе потушили крупный пожар в производственном цеху, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краюПожар в мебельном цехе в Ставрополе
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.42 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Локализацию на площади 2 тысячи квадратных метров объявили в 11.27.
Региональный главк МЧС ранее сообщал, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияСтаврополь
 
 
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