https://ria.ru/20230126/pozhar-1847596265.html

В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху

В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху - РИА Новости, 26.01.2023

В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху

Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:44

2023-01-26T14:44

2023-01-26T14:44

происшествия

ставрополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847510886_0:115:800:565_1920x0_80_0_0_f230ed95c910348d263a42ff1d5c0964.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 13.42 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Локализацию на площади 2 тысячи квадратных метров объявили в 11.27. Региональный главк МЧС ранее сообщал, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ставрополь