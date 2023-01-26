https://ria.ru/20230126/pozhar-1847596265.html
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху - РИА Новости, 26.01.2023
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху
Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:44
2023-01-26T14:44
2023-01-26T14:44
происшествия
ставрополь
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 13.42 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Локализацию на площади 2 тысячи квадратных метров объявили в 11.27. Региональный главк МЧС ранее сообщал, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
В Ставрополе потушили пожар в производственном цеху
В Ставрополе потушили крупный пожар в производственном цеху, пострадавших нет
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству металлопродукции в Ставрополе потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.42 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Локализацию на площади 2 тысячи квадратных метров объявили в 11.27.
Региональный главк МЧС ранее сообщал, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.