https://ria.ru/20230126/pozhar-1847499169.html

В Ставрополе загорелся мебельный цех

В Ставрополе загорелся мебельный цех - РИА Новости, 26.01.2023

В Ставрополе загорелся мебельный цех

В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:43

2023-01-26T09:43

2023-01-26T11:10

происшествия

ставрополь

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. " Площадь пожара — 2000 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.

ставрополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ставрополь