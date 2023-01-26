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В Ставрополе загорелся мебельный цех - РИА Новости, 26.01.2023
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В Ставрополе загорелся мебельный цех
В Ставрополе загорелся мебельный цех - РИА Новости, 26.01.2023
В Ставрополе загорелся мебельный цех
В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:43
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происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. " Площадь пожара — 2000 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
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происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
09:43 26.01.2023 (обновлено: 11:10 26.01.2023)
 
В Ставрополе загорелся мебельный цех

В Ставрополе загорелся мебельный цех на площади две тысячи квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краюПожар в мебельном цехе в Ставрополе
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
" Площадь пожара — 2000 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
 
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