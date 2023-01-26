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В Ставрополе загорелся мебельный цех
В Ставрополе загорелся мебельный цех - РИА Новости, 26.01.2023
В Ставрополе загорелся мебельный цех
В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:43
2023-01-26T09:43
2023-01-26T11:10
происшествия
ставрополь
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Ставрополе загорелся мебельных цех на улице Селекционная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. " Площадь пожара — 2000 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставрополь
09:43 26.01.2023 (обновлено: 11:10 26.01.2023)
В Ставрополе загорелся мебельный цех
В Ставрополе загорелся мебельный цех на площади две тысячи квадратных метров