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Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
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Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ
Вслед за электроэнергией в некоторых районах Одесской области выключили отопление и воду, сообщает украинское интернет-издание "Думская". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:42
2023-01-26T13:42
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вслед за электроэнергией в некоторых районах Одесской области выключили отопление и воду, сообщает украинское интернет-издание "Думская". Ранее в четверг глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. "В некоторых районах Одессы пропал не только свет, но и вода, и тепло", - говорится в сообщении издания. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры.
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в мире, одесская область, украина, одесса
В мире, Одесская область, Украина, Одесса
13:42 26.01.2023
 
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ

"Думская": в некоторых районах Одесской области вслед за светом выключили отопление и воду

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вслед за электроэнергией в некоторых районах Одесской области выключили отопление и воду, сообщает украинское интернет-издание "Думская".
Ранее в четверг глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины.
Дым от взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 11:42Специальная военная операция на Украине
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
"В некоторых районах Одессы пропал не только свет, но и вода, и тепло", - говорится в сообщении издания.
В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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