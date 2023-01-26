https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847576797.html
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ
Вслед за электроэнергией в некоторых районах Одесской области выключили отопление и воду, сообщает украинское интернет-издание "Думская". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:42
2023-01-26T13:42
2023-01-26T13:42
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вслед за электроэнергией в некоторых районах Одесской области выключили отопление и воду, сообщает украинское интернет-издание "Думская". Ранее в четверг глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. "В некоторых районах Одессы пропал не только свет, но и вода, и тепло", - говорится в сообщении издания. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847574496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Одесская область, Украина, Одесса
Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области, сообщили СМИ
"Думская": в некоторых районах Одесской области вслед за светом выключили отопление и воду