https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщили в Одесской районной государственной администрации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:42
2023-01-26T11:42
2023-01-26T11:42
специальная военная операция на украине
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одесская область
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщили в Одесской районной государственной администрации. "Уже есть информация о повреждении двух объектов критической энергетической инфрастуктуры Одесской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации в социальной сети Facebook*. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230126/tramvai-1847507019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
В Одесской области повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры