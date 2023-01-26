https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html

В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры

В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.01.2023

В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры

В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщили в Одесской районной государственной администрации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:42

2023-01-26T11:42

2023-01-26T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщили в Одесской районной государственной администрации. "Уже есть информация о повреждении двух объектов критической энергетической инфрастуктуры Одесской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации в социальной сети Facebook*. В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230126/tramvai-1847507019.html

одесская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина