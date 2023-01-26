В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток
Слуцкий: в ЛДПР готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы
Военный билет и повестка в военкомат. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы.
"Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации. Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24", отметив, что в целом положительно относится к работе военкоматов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А уже в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
В первой декаде января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, первоисточником информации остается власть.