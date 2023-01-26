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В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток - РИА Новости, 26.01.2023
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В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток
В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток - РИА Новости, 26.01.2023
В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:49
2023-01-26T21:49
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
сергей шойгу
лдпр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. "Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации. Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24", отметив, что в целом положительно относится к работе военкоматов. Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А уже в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному. В первой декаде января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, первоисточником информации остается власть.
https://ria.ru/20230123/otsrochka-1846879697.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, сергей шойгу, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Сергей Шойгу, ЛДПР
21:49 26.01.2023
 
В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток

Слуцкий: в ЛДПР готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка в военкомат
Военный билет и повестка в военкомат - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка в военкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы.
"Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации. Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24", отметив, что в целом положительно относится к работе военкоматов.
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Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А уже в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
В первой декаде января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, первоисточником информации остается власть.
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