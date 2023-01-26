https://ria.ru/20230126/povestki-1847723577.html

В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток

В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток - РИА Новости, 26.01.2023

В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T21:49

2023-01-26T21:49

2023-01-26T21:49

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

сергей шойгу

лдпр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. "Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации. Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24", отметив, что в целом положительно относится к работе военкоматов. Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А уже в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному. В первой декаде января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, первоисточником информации остается власть.

https://ria.ru/20230123/otsrochka-1846879697.html

https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, сергей шойгу, лдпр