https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах - РИА Новости, 26.01.2023
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:30
2023-01-26T15:30
2023-01-26T15:39
общество
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
антон котяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам."Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844403494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_e18f94d80c8af2f0d615910d89e3f0e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, антон котяков
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Антон Котяков
15:30 26.01.2023 (обновлено: 15:39 26.01.2023)
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
Правительство направит миллиард рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах