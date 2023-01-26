https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html

Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах

Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах - РИА Новости, 26.01.2023

Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах

Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:30

2023-01-26T15:30

2023-01-26T15:39

общество

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

антон котяков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам."Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844403494.html

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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, антон котяков