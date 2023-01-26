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Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах - РИА Новости, 26.01.2023
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Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах - РИА Новости, 26.01.2023
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:30
2023-01-26T15:39
общество
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
антон котяков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам."Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", - подчеркнул Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, антон котяков
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Антон Котяков
15:30 26.01.2023 (обновлено: 15:39 26.01.2023)
 
Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах

Правительство направит миллиард рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. И для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше миллиарда рублей на текущий год", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.
Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.
"Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", - подчеркнул Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваАнтон Котяков
 
 
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