https://ria.ru/20230126/pogoda-1847900032.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг - РИА Новости, 27.01.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг

В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-26T16:05

2023-01-26T16:05

2023-01-27T15:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600626830_0:336:2616:1808_1920x0_80_0_0_6caa48e054f464c0009bc2c4f9818cbd.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами возможен гололед. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230126/pogoda-1847486360.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва