Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230126/pogoda-1847900032.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг - РИА Новости, 27.01.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг
В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T16:05
2023-01-27T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600626830_0:336:2616:1808_1920x0_80_0_0_6caa48e054f464c0009bc2c4f9818cbd.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами возможен гололед. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230126/pogoda-1847486360.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600626830_0:0:2616:1962_1920x0_80_0_0_51b9da52c63c702050079a070d89cad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
16:05 26.01.2023 (обновлено: 15:08 27.01.2023)
 

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМужчина идет по тротуару в гололед на улице Стромынка в Москве
Мужчина идет по тротуару в гололед на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина идет по тротуару в гололед на улице Стромынка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами возможен гололед. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса.
Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:03
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала