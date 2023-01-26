https://ria.ru/20230126/pogoda-1847900032.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг - РИА Новости, 27.01.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг
В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T16:05
2023-01-26T16:05
2023-01-27T15:08
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В четверг в столице местами возможен гололед, городские службы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами возможен гололед. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230126/pogoda-1847486360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва