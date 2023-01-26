https://ria.ru/20230126/pogoda-1847486360.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, небольшие осадки и до минус 1 градуса ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:03
2023-01-26T08:03
2023-01-26T08:03
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до минус 1 градуса ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, в разной фазе причем. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В столице - минус 1 - плюс 1, в Подмосковье - минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидают небольшие осадки и до минус 1 градуса