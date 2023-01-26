Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/pogoda-1847486360.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 26.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, небольшие осадки и до минус 1 градуса ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:03
2023-01-26T08:03
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619794_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fd8386b54ab9d265f484fa9a5c851dc3.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до минус 1 градуса ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, в разной фазе причем. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В столице - минус 1 - плюс 1, в Подмосковье - минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b20a8c0e00762e13e9c8236ef935f9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:03 26.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидают небольшие осадки и до минус 1 градуса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до минус 1 градуса ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, в разной фазе причем. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В столице - минус 1 - плюс 1, в Подмосковье - минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 16:51
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала