https://ria.ru/20230126/pereplanirovka-1847484190.html

Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку

Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку - РИА Новости, 26.01.2023

Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку

Москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:39

2023-01-26T07:39

2023-01-26T07:39

петр бирюков

москва

мосжилинспекция

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ. "С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке необходимо представить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В связи с изменением фасада многоквартирного дома потребуется получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.

https://realty.ria.ru/20220908/pereplanirovki-1815465674.html

москва

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петр бирюков, москва, мосжилинспекция, общество