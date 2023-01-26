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Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку - РИА Новости, 26.01.2023
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Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку
Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку - РИА Новости, 26.01.2023
Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку
Москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:39
2023-01-26T07:39
петр бирюков
москва
мосжилинспекция
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ. "С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке необходимо представить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В связи с изменением фасада многоквартирного дома потребуется получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.
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петр бирюков, москва, мосжилинспекция, общество
Петр Бирюков, Москва, Мосжилинспекция, Общество
07:39 26.01.2023
 
Москвичи в 2023 году могут без штрафов легализовать перепланировку

Заммэра Бирюков: москвичи в этом году могут легализовать перепланировку без штрафа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская в "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская в Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская в "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.
"По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении. Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что, согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ.
"С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке необходимо представить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В связи с изменением фасада многоквартирного дома потребуется получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.
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