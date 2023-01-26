https://ria.ru/20230126/palestina-1847563059.html

Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине

Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине - РИА Новости, 26.01.2023

Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине

Число палестинцев, погибших в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, увеличилось до девяти,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:58

2023-01-26T12:58

2023-01-26T12:59

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палестина

израиль

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КАИР, 26 янв - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, увеличилось до девяти, сообщает министерство здравоохранения Палестины. Столкновения произошли рано утром. Ранее сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших. "Число жертв израильской агрессии в Дженине с сегодняшнего утра увеличилось до девяти, среди них есть пожилая женщина", - говорится в заявлении палестинского минздрава. Ранее министр здравоохранения Палестины Май Эль-Кела заявила, что израильские войска не пускают машины скорой помощи к пострадавшим, что ставит их в серьезную опасность. Она также рассказала об атаке на больницу в Дженине, которую забросали баллонами со слезоточивым газом, в результате чего пострадали многие пациенты, в том числе дети. Эль-Кела призвала Красный Крест и международного сообщества вмешаться в ситуацию в Дженине.

https://ria.ru/20230126/abbas-1847489831.html

палестина

израиль

западный берег реки иордан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан