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Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине - РИА Новости, 26.01.2023
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Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине
Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине - РИА Новости, 26.01.2023
Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине
Число палестинцев, погибших в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, увеличилось до девяти,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:58
2023-01-26T12:59
в мире
палестина
израиль
западный берег реки иордан
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КАИР, 26 янв - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, увеличилось до девяти, сообщает министерство здравоохранения Палестины. Столкновения произошли рано утром. Ранее сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших. "Число жертв израильской агрессии в Дженине с сегодняшнего утра увеличилось до девяти, среди них есть пожилая женщина", - говорится в заявлении палестинского минздрава. Ранее министр здравоохранения Палестины Май Эль-Кела заявила, что израильские войска не пускают машины скорой помощи к пострадавшим, что ставит их в серьезную опасность. Она также рассказала об атаке на больницу в Дженине, которую забросали баллонами со слезоточивым газом, в результате чего пострадали многие пациенты, в том числе дети. Эль-Кела призвала Красный Крест и международного сообщества вмешаться в ситуацию в Дженине.
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палестина
израиль
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в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан
В мире, Палестина, Израиль, Западный берег реки Иордан
12:58 26.01.2023 (обновлено: 12:59 26.01.2023)
 
Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине

Девять палестинцев погибли при столкновениях с израильскими военными в Дженине

© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Flickr / scottgunn
Флаги Палестины. Архивное фото
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КАИР, 26 янв - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, увеличилось до девяти, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
Столкновения произошли рано утром. Ранее сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших.
"Число жертв израильской агрессии в Дженине с сегодняшнего утра увеличилось до девяти, среди них есть пожилая женщина", - говорится в заявлении палестинского минздрава.
Ранее министр здравоохранения Палестины Май Эль-Кела заявила, что израильские войска не пускают машины скорой помощи к пострадавшим, что ставит их в серьезную опасность. Она также рассказала об атаке на больницу в Дженине, которую забросали баллонами со слезоточивым газом, в результате чего пострадали многие пациенты, в том числе дети. Эль-Кела призвала Красный Крест и международного сообщества вмешаться в ситуацию в Дженине.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Аббас выразил готовность встретиться с Нетаньяху, сообщили СМИ
 
В миреПалестинаИзраильЗападный берег реки Иордан
 
 
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