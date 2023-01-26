https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847587152.html

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.01.2023

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Наиболее сложная ситуация с электричеством складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, там введены аварийные отключения света, сообщил в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:10

2023-01-26T14:10

2023-01-26T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

украина

россия

винницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с электричеством складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, там введены аварийные отключения света, сообщил в четверг министр энергетики Герман Галущенко. "Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал Галущенко на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). По данным министра, энергетики приступили к восстановительным работам на энергетических объектах. В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, Киеве, а также в Виннице. Власти Одесской области сообщали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221226/bank-1841327983.html

украина

россия

винницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, украина, россия, винницкая область