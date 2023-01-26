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В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847587152.html
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.01.2023
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
Наиболее сложная ситуация с электричеством складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, там введены аварийные отключения света, сообщил в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:10
2023-01-26T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
россия
винницкая область
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с электричеством складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, там введены аварийные отключения света, сообщил в четверг министр энергетики Герман Галущенко. "Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал Галущенко на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). По данным министра, энергетики приступили к восстановительным работам на энергетических объектах. В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, Киеве, а также в Виннице. Власти Одесской области сообщали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, жкх, украина, россия, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Винницкая область
14:10 26.01.2023
 
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с электричеством складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, там введены аварийные отключения света, сообщил в четверг министр энергетики Герман Галущенко.
"Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал Галущенко на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По данным министра, энергетики приступили к восстановительным работам на энергетических объектах.
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, Киеве, а также в Виннице. Власти Одесской области сообщали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаРоссияВинницкая область
 
 
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