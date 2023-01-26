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На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия - РИА Новости, 26.01.2023
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На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия - РИА Новости, 26.01.2023
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия
Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:41
2023-01-26T14:43
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. "В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение из ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступил 61-летний мужчина с огнестрельным ранением. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как уточняет РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, по его словам, получил травму в результате неосторожной чистки оружия. У пострадавшего тяжелое ранение левой половины грудной клетки. Скорую мужчина вызвал сам. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. В сети также появилась информация, что пострадавший не вызывал скорую несколько часов, так как не хотел беспокоить своих родственников, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край
14:41 26.01.2023 (обновлено: 14:43 26.01.2023)
 
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия

На Кубани мужчина случайно выстрелил в себя во время чистки оружия, его госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца.
"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение из ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступил 61-летний мужчина с огнестрельным ранением. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Как уточняет РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, по его словам, получил травму в результате неосторожной чистки оружия. У пострадавшего тяжелое ранение левой половины грудной клетки. Скорую мужчина вызвал сам. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
В сети также появилась информация, что пострадавший не вызывал скорую несколько часов, так как не хотел беспокоить своих родственников, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
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