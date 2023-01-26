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На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия

На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия - РИА Новости, 26.01.2023

На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия

Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:41

2023-01-26T14:41

2023-01-26T14:43

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КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. "В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение из ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступил 61-летний мужчина с огнестрельным ранением. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как уточняет РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, по его словам, получил травму в результате неосторожной чистки оружия. У пострадавшего тяжелое ранение левой половины грудной клетки. Скорую мужчина вызвал сам. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. В сети также появилась информация, что пострадавший не вызывал скорую несколько часов, так как не хотел беспокоить своих родственников, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.

https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html

https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847583267.html

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край