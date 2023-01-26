https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847595685.html
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия - РИА Новости, 26.01.2023
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия
Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:41
2023-01-26T14:41
2023-01-26T14:43
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Житель Кубани попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением, после того как чистил оружие и случайно выстрелил себе в область сердца. "В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение из ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступил 61-летний мужчина с огнестрельным ранением. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как уточняет РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, по его словам, получил травму в результате неосторожной чистки оружия. У пострадавшего тяжелое ранение левой половины грудной клетки. Скорую мужчина вызвал сам. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. В сети также появилась информация, что пострадавший не вызывал скорую несколько часов, так как не хотел беспокоить своих родственников, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847583267.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край
14:41 26.01.2023 (обновлено: 14:43 26.01.2023)
На Кубани мужчина случайно выстрелил себе в сердце во время чистки оружия
На Кубани мужчина случайно выстрелил в себя во время чистки оружия, его госпитализировали