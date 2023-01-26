https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847522304.html

Глава Минобороны Италии рассказал о новом пакете помощи Киеву

Глава Минобороны Италии рассказал о новом пакете помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2023

Глава Минобороны Италии рассказал о новом пакете помощи Киеву

Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Киеву наземных средств и артиллерийских систем, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:06

2023-01-26T11:06

2023-01-26T11:37

в мире

украина

италия

киев

нато

антонио таяни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521181_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fc313586da8aeacc0961e8b5f71c8a90.jpg

РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Киеву наземных средств и артиллерийских систем, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. "Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством. В том (декрете), что будет принят этим, не предусмотрено артиллерийское вооружение", - сказал он в интервью газете la Stampa. По словам министра, Киев продолжает просить средства противовоздушной и противоракетной обороны. Говоря о конкретном содержании будущего пакета, министр подчеркнул, что о нем будет своевременно проинформирован парламент. Отвечая на вопрос, предусматривает ли шестой пакет отправку наземных систем и артиллерии, Крозетто заявил: "Об этом я читал в газетах, но в декрете, который мы составляем, никаких их признаков нет". Министр обороны также заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T, которую запрашивают украинские власти. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/zapad-1847517677.html

https://ria.ru/20230123/italiya-1846932895.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

украина

италия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, италия, киев, нато, антонио таяни