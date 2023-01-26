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Оружейные аппетиты Зеленского растут, но Запад их умеряет, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023
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Оружейные аппетиты Зеленского растут, но Запад их умеряет, считает эксперт
Оружейные аппетиты Зеленского растут, но Запад их умеряет, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023
Оружейные аппетиты Зеленского растут, но Запад их умеряет, считает эксперт
Оружейные аппетиты Владимира Зеленского постоянно растут, но со временем Запад их снижает: если новую просьбу Киева о поставках самолетов и ракет и выполнят, то РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:22
2023-01-26T10:22
владимир зеленский
украина
германия
нато
россия
сергей ознобищев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Оружейные аппетиты Владимира Зеленского постоянно растут, но со временем Запад их снижает: если новую просьбу Киева о поставках самолетов и ракет и выполнят, то в сильно сокращенном виде, заявил РИА Новости в четверг директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев. Ранее Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты. "Аппетиты у Зеленского постоянно растут, но Запад их умеряет, потому что есть политические обязательства по поддержке Украины в борьбе против России, которые даны в самом начале (боевых действий) и по ходу корректируются", - сказал Ознобищев. По мнению эксперта, ни одна страна альянса НАТО не хочет прямого конфликта с Россией. "Эти поставки (самолетов и ракет), если они и будут выполнены, то будут сильно сокращены", - резюмировал Ознобищев. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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владимир зеленский, украина, германия, нато, россия, сергей ознобищев
Владимир Зеленский, Украина, Германия, НАТО, Россия, Сергей Ознобищев
10:22 26.01.2023
 
Оружейные аппетиты Зеленского растут, но Запад их умеряет, считает эксперт

Эксперт Ознобищев: если просьбу Киева о поставках самолетов выполнят, то в урезанном виде

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Оружейные аппетиты Владимира Зеленского постоянно растут, но со временем Запад их снижает: если новую просьбу Киева о поставках самолетов и ракет и выполнят, то в сильно сокращенном виде, заявил РИА Новости в четверг директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.
Ранее Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить самолеты и ракеты.
Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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В США раскрыли цель западных элит на Украине
"Аппетиты у Зеленского постоянно растут, но Запад их умеряет, потому что есть политические обязательства по поддержке Украины в борьбе против России, которые даны в самом начале (боевых действий) и по ходу корректируются", - сказал Ознобищев.
По мнению эксперта, ни одна страна альянса НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.
"Никто ему не отказывает, все поднимают трубки телефона, улыбаются в ответ, но потом эти обещания сокращаются, растягиваются во времени. Так будет и с просьбой об отправке самолетов и ракет", - полагает он.
"Эти поставки (самолетов и ракет), если они и будут выполнены, то будут сильно сокращены", - резюмировал Ознобищев.
Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.
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"Всплыли грязные дела". В Киеве заявили о приближающемся крахе Зеленского
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Владимир ЗеленскийУкраинаГерманияНАТОРоссияСергей Ознобищев
 
 
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