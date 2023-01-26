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В Москве возбудили дело против охранника ТЦ, избившего подростка - РИА Новости, 26.01.2023
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В Москве возбудили дело против охранника ТЦ, избившего подростка
В Москве возбудили дело против охранника ТЦ, избившего подростка - РИА Новости, 26.01.2023
В Москве возбудили дело против охранника ТЦ, избившего подростка
Московские следователи возбудили уголовное дело против охранника, который избил подростка возле ТЦ на севере Москвы, преступника ищут, сообщила журналистам... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:44
2023-01-26T18:44
москва
россия
происшествия
ленинградское шоссе
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело против охранника, который избил подростка возле ТЦ на севере Москвы, преступника ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей", - сказала она. По данным следствия, ночью 13 ноября 2022 года сотрудник столичной частной охранной организации избил 17-летнего юношу возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Подросток сам смог обратиться в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, охранник ТЦ "Метрополис" избил подростка, заподозрив его в воровстве. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лица, причастного к совершению данного преступления", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20230126/elektrosamokat-1847653628.html
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847583267.html
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москва, россия, происшествия, ленинградское шоссе, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Ленинградское шоссе, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
18:44 26.01.2023
 
В Москве возбудили дело против охранника ТЦ, избившего подростка

СК возбудил уголовное дело против охранника, избившего подростка возле ТЦ на севере Москвы

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело против охранника, который избил подростка возле ТЦ на севере Москвы, преступника ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей", - сказала она.
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По данным следствия, ночью 13 ноября 2022 года сотрудник столичной частной охранной организации избил 17-летнего юношу возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Подросток сам смог обратиться в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, охранник ТЦ "Метрополис" избил подростка, заподозрив его в воровстве.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лица, причастного к совершению данного преступления", - добавила Иванова.
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