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Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе - РИА Новости, 26.01.2023
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Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе
Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе - РИА Новости, 26.01.2023
Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе
Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:26
2023-01-26T14:26
в мире
одри азуле
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате консенсуса, заявила врио постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко. "Решение принималось шестью голосами из 21 страны-члена комитета. Как сказал мой знакомый француз, таким большинством даже в моем ТСЖ решения не принимаются", - заявила Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что обычно в ЮНЕСКО "решения принимаются консенсусом, а тут консенсуса совсем не наблюдалось". По ее оценке, "что касается мотивации, то естественно, вся подоплека чисто политическая". "Ни инициаторов этого решения, ни тем более Киев сохранность Одессы не интересует – это очевидно из их политики. Их задача была только лишь в том, чтобы обвинить Россию...", - отметила Довгаленко. Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html
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в мире, одри азуле, одесса, россия, киев, юнеско
В мире, Одри Азуле, Одесса, Россия, Киев, ЮНЕСКО
14:26 26.01.2023
 
Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе

Представительство России при ЮНЕСКО: инициаторам решения по Одессе не интересны памятники

© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника основателям Одессы
Демонтаж памятника основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника основателям Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате консенсуса, заявила врио постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко.
"Решение принималось шестью голосами из 21 страны-члена комитета. Как сказал мой знакомый француз, таким большинством даже в моем ТСЖ решения не принимаются", - заявила Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы
Она отметила, что обычно в ЮНЕСКО "решения принимаются консенсусом, а тут консенсуса совсем не наблюдалось".
По ее оценке, "что касается мотивации, то естественно, вся подоплека чисто политическая".
"Ни инициаторов этого решения, ни тем более Киев сохранность Одессы не интересует – это очевидно из их политики. Их задача была только лишь в том, чтобы обвинить Россию...", - отметила Довгаленко.
Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений".
В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 18:53
ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы культурным наследием под угрозой
 
В миреОдри АзулеОдессаРоссияКиевЮНЕСКО
 
 
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