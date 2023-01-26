Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе
Представительство России при ЮНЕСКО: инициаторам решения по Одессе не интересны памятники
© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника основателям Одессы
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника основателям Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате консенсуса, заявила врио постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко.
"Решение принималось шестью голосами из 21 страны-члена комитета. Как сказал мой знакомый француз, таким большинством даже в моем ТСЖ решения не принимаются", - заявила Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что обычно в ЮНЕСКО "решения принимаются консенсусом, а тут консенсуса совсем не наблюдалось".
По ее оценке, "что касается мотивации, то естественно, вся подоплека чисто политическая".
"Ни инициаторов этого решения, ни тем более Киев сохранность Одессы не интересует – это очевидно из их политики. Их задача была только лишь в том, чтобы обвинить Россию...", - отметила Довгаленко.
Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений".
В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.