https://ria.ru/20230126/odessa-1847590300.html

Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе

Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе - РИА Новости, 26.01.2023

Представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение по Одессе

Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:26

2023-01-26T14:26

2023-01-26T14:26

в мире

одри азуле

одесса

россия

киев

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842225224_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_93bae50acb08f3be8b249cd1790f37ee.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициаторов голосования в ЮНЕСКО по Одессе не интересовала сохранность памятников, решение политическое, а принималось оно не большинством и не в результате консенсуса, заявила врио постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко. "Решение принималось шестью голосами из 21 страны-члена комитета. Как сказал мой знакомый француз, таким большинством даже в моем ТСЖ решения не принимаются", - заявила Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что обычно в ЮНЕСКО "решения принимаются консенсусом, а тут консенсуса совсем не наблюдалось". По ее оценке, "что касается мотивации, то естественно, вся подоплека чисто политическая". "Ни инициаторов этого решения, ни тем более Киев сохранность Одессы не интересует – это очевидно из их политики. Их задача была только лишь в том, чтобы обвинить Россию...", - отметила Довгаленко. Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html

https://ria.ru/20230125/odessa-1847420800.html

одесса

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одри азуле, одесса, россия, киев, юнеско