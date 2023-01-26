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В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы - РИА Новости, 26.01.2023
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В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы
В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы - РИА Новости, 26.01.2023
В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы
Размещение и использование военных объектов Киевом в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения ЮНЕСКО, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:12
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юнеско
одесса
россия
киев
одри азуле
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Размещение и использование военных объектов Киевом в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения ЮНЕСКО, заявили в МИД РФ. Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". "Отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы. Однако об этом почему-то не вспоминают", - говорится в сообщении ведомства про решение ЮНЕСКО.
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юнеско, одесса, россия, киев, одри азуле
ЮНЕСКО, Одесса, Россия, Киев, Одри Азуле
00:12 26.01.2023 (обновлено: 00:33 26.01.2023)
 
В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы

В МИД заявили, что размещение военных объектов в портах Одессы требует осуждения ЮНЕСКО

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Размещение и использование военных объектов Киевом в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения ЮНЕСКО, заявили в МИД РФ.
Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений".
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 19:02
Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы
"Отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы. Однако об этом почему-то не вспоминают", - говорится в сообщении ведомства про решение ЮНЕСКО.
 
ЮНЕСКООдессаРоссияКиевОдри Азуле
 
 
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