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Украинские военные пройдут обучение в Норвегии
Украинские военные пройдут обучение в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские военные пройдут обучение в Норвегии
Норвегия намерена обучать украинских военных на своей территории, первые 100 военнослужащих прибудут после Пасхи, сообщила газета Dagens Næringsliv в четверг. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:07
2023-01-26T13:07
2023-01-26T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
англия
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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Норвегия намерена обучать украинских военных на своей территории, первые 100 военнослужащих прибудут после Пасхи, сообщила газета Dagens Næringsliv в четверг. "Украинские военные впервые пройдут обучение на норвежской земле. Весной около 100 солдат пройдут обучение на базе Ополчения в Трёнделаге", - сообщило издание. Отмечается, что украинские военные прибудут в провинцию Трёнделаг в центральной части страны после Пасхи. Как отмечает телекомпания, военнослужащие пройдут обучение азам оказания первой помощи, снайперской стрельбе и навыкам командования подразделениями. "Мы проведем обучение специалистов. Это означает, что подготовка новобранцев сейчас проходит в Англии. А мы сможем продолжить их обучение", — цитирует телекомпания NRK главу ополчения в Трёнделаге Йенса Кристиана Юнге. Сообщается, что в первую очередь в Трёнделаг прибудут около 100 солдат. Они пройдут курсы, которые продлятся около месяца, а затем в Норвегию прибудет следующая команда.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, норвегия, англия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Англия
Украинские военные пройдут обучение в Норвегии
Норвегия намерена обучать украинских военных, первые сто человек прибудут после Пасхи