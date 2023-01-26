https://ria.ru/20230126/obuchenie-1847566434.html

Украинские военные пройдут обучение в Норвегии

Украинские военные пройдут обучение в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские военные пройдут обучение в Норвегии

Норвегия намерена обучать украинских военных на своей территории, первые 100 военнослужащих прибудут после Пасхи, сообщила газета Dagens Næringsliv в четверг. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:07

2023-01-26T13:07

2023-01-26T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

англия

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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Норвегия намерена обучать украинских военных на своей территории, первые 100 военнослужащих прибудут после Пасхи, сообщила газета Dagens Næringsliv в четверг. "Украинские военные впервые пройдут обучение на норвежской земле. Весной около 100 солдат пройдут обучение на базе Ополчения в Трёнделаге", - сообщило издание. Отмечается, что украинские военные прибудут в провинцию Трёнделаг в центральной части страны после Пасхи. Как отмечает телекомпания, военнослужащие пройдут обучение азам оказания первой помощи, снайперской стрельбе и навыкам командования подразделениями. "Мы проведем обучение специалистов. Это означает, что подготовка новобранцев сейчас проходит в Англии. А мы сможем продолжить их обучение", — цитирует телекомпания NRK главу ополчения в Трёнделаге Йенса Кристиана Юнге. Сообщается, что в первую очередь в Трёнделаг прибудут около 100 солдат. Они пройдут курсы, которые продлятся около месяца, а затем в Норвегию прибудет следующая команда.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, норвегия, англия