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Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/obstrely-1847580628.html
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив за 10 минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:51
2023-01-26T13:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив за 10 минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:10 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 13:20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847550666.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк
13:51 26.01.2023
 
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра по Горловке и Пантелеймоновке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив за 10 минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:10 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 13:20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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