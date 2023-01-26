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ВСУ целенаправленно бьют по ремонтным бригадам в Донецке, заявил Кулемзин - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847681866.html
ВСУ целенаправленно бьют по ремонтным бригадам в Донецке, заявил Кулемзин
ВСУ целенаправленно бьют по ремонтным бригадам в Донецке, заявил Кулемзин - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ целенаправленно бьют по ремонтным бригадам в Донецке, заявил Кулемзин
Украинские боевики ведут целенаправленные обстрелы подстанций, объектов инфраструктуры и ремонтных бригад в Донецке, сказал РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:04
2023-01-26T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские боевики ведут целенаправленные обстрелы подстанций, объектов инфраструктуры и ремонтных бригад в Донецке, сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин. "Мы делаем все, чтобы нам удавалось ликвидировать последствия обстрелов… Мы видим статистику обстрелов, когда Украина, не стыдясь, бьет по тем объектам, на которые выходят бригады по восстановлению. Это касается и жилых домов, и объектов инфраструктуры", - сказал он. Ранее он заявил РИА Новости, что украинские боевики за новогодние праздники 260 раз обстреляли Донецк из западного вооружения, ущерб, причиненный городу, оценивается как значительный. По словам мэра, буквально на днях бригада энергетиков, приехав восстанавливать энергоснабжение района, попала под обстрел. "Поэтому на сегодняшний день ситуация в городе сложная… Идет прицельный обстрел подстанций и инфраструктурных объектов… На сегодняшний момент мы проводим отопительный сезон при отсутствии стабильного водоснабжения, можно сказать, при полном его отсутствии. Вода в котельные привозится автотранспортом", - добавил Кулемзин.
https://ria.ru/20230126/donetsk-1847590492.html
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
18:04 26.01.2023
 
ВСУ целенаправленно бьют по ремонтным бригадам в Донецке, заявил Кулемзин

Мэр Кулемзин заявил, что ВСУ целенаправленно обстреливают ремонтные бригады в Донецке

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские боевики ведут целенаправленные обстрелы подстанций, объектов инфраструктуры и ремонтных бригад в Донецке, сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Мы делаем все, чтобы нам удавалось ликвидировать последствия обстрелов… Мы видим статистику обстрелов, когда Украина, не стыдясь, бьет по тем объектам, на которые выходят бригады по восстановлению. Это касается и жилых домов, и объектов инфраструктуры", - сказал он.
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Ранее он заявил РИА Новости, что украинские боевики за новогодние праздники 260 раз обстреляли Донецк из западного вооружения, ущерб, причиненный городу, оценивается как значительный.
По словам мэра, буквально на днях бригада энергетиков, приехав восстанавливать энергоснабжение района, попала под обстрел.
"Поэтому на сегодняшний день ситуация в городе сложная… Идет прицельный обстрел подстанций и инфраструктурных объектов… На сегодняшний момент мы проводим отопительный сезон при отсутствии стабильного водоснабжения, можно сказать, при полном его отсутствии. Вода в котельные привозится автотранспортом", - добавил Кулемзин.
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