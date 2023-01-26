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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:56
2023-01-26T17:56
2023-01-26T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
17:56 26.01.2023 (обновлено: 18:02 26.01.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка