https://ria.ru/20230126/obstrel-1847603194.html
ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска в четверг вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:03
2023-01-26T15:03
2023-01-26T15:04
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска в четверг вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (совпадает с мск – ред.) населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был совершен в 13.55 мск, тогда украинские военные выпустили три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847593159.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, В мире
15:03 26.01.2023 (обновлено: 15:04 26.01.2023)
ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку