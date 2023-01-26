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ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:54
2023-01-26T11:54
2023-01-26T11:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.38 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов