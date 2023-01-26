https://ria.ru/20230126/obstrel-1847490009.html
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:53
2023-01-26T08:53
2023-01-26T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Новая Каховка, Каховка, Рыбачье, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал он.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f54941b426428492c51668c4fcd6d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра
Украинские войска ночью обстреляли города и села левобережья Днепра