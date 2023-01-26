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ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847490009.html
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:53
2023-01-26T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Новая Каховка, Каховка, Рыбачье, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал он.
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
08:53 26.01.2023
 
ВСУ обстреляли города и села левобережья Днепра

Украинские войска ночью обстреляли города и села левобережья Днепра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Новая Каховка, Каховка, Рыбачье, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Новая Каховка
 
 
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