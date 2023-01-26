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ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 26.01.2023
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ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты
ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 26.01.2023
ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты
Евросоюз продолжает обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшие дни может сделать сообщение по... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:24
2023-01-26T15:24
экономика
россия
евросоюз
g7
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
австралия
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшие дни может сделать сообщение по этому вопросу, заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии. "Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами-членами (Евросоюза - ред.) по введению лимита цены на эти товары... Следите за какими-либо анонсами, которые мы можем сделать по этой теме в ближайшие дни", - сказал он. Как говорил РИА Новости представитель ЕК, Евросоюз в рамках международной коалиции обсуждает установление потолка цен на российские нефтепродукты. Предполагается, что ограничение должно вступить в силу 5 февраля. Эта коалиция в начале декабря согласовала лимит цены на российскую нефть. Тогда в нее входили "Большая семерка" и Австралия, страны ЕС параллельно приняли решение о применении этой меры и в союзе. Минфин США 21 января заявил, что США с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ с 1 февраля запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
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экономика, россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, австралия, сша
Экономика, Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Австралия, США
15:24 26.01.2023
 
ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия заявила о продолжении обсуждения с G7 лимита цен на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшие дни может сделать сообщение по этому вопросу, заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами-членами (Евросоюза - ред.) по введению лимита цены на эти товары... Следите за какими-либо анонсами, которые мы можем сделать по этой теме в ближайшие дни", - сказал он.
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 13:48
Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV
Как говорил РИА Новости представитель ЕК, Евросоюз в рамках международной коалиции обсуждает установление потолка цен на российские нефтепродукты. Предполагается, что ограничение должно вступить в силу 5 февраля.
Эта коалиция в начале декабря согласовала лимит цены на российскую нефть. Тогда в нее входили "Большая семерка" и Австралия, страны ЕС параллельно приняли решение о применении этой меры и в союзе.
Минфин США 21 января заявил, что США с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ с 1 февраля запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ миреАвстралияСША
 
 
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