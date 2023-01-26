https://ria.ru/20230126/nefteprodukty-1847614039.html

ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты

ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 26.01.2023

ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты

Евросоюз продолжает обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшие дни может сделать сообщение по... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:24

2023-01-26T15:24

2023-01-26T15:24

экономика

россия

евросоюз

g7

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

австралия

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшие дни может сделать сообщение по этому вопросу, заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии. "Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами-членами (Евросоюза - ред.) по введению лимита цены на эти товары... Следите за какими-либо анонсами, которые мы можем сделать по этой теме в ближайшие дни", - сказал он. Как говорил РИА Новости представитель ЕК, Евросоюз в рамках международной коалиции обсуждает установление потолка цен на российские нефтепродукты. Предполагается, что ограничение должно вступить в силу 5 февраля. Эта коалиция в начале декабря согласовала лимит цены на российскую нефть. Тогда в нее входили "Большая семерка" и Австралия, страны ЕС параллельно приняли решение о применении этой меры и в союзе. Минфин США 21 января заявил, что США с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ с 1 февраля запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.

https://ria.ru/20221228/neft-1841894646.html

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экономика, россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, австралия, сша