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Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/nazarov-1847596561.html
Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены
Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены - РИА Новости, 26.01.2023
Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены
Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев", сцены с ним переснимут, заявил РИА Новости режиссер картины Петр Зеленов. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:16
2023-01-26T15:16
культура
новости культуры
дмитрий назаров (актер)
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев", сцены с ним переснимут, заявил РИА Новости режиссер картины Петр Зеленов. "Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет… Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал. Я знаю, что кто-то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой", – сказал Зеленов. Он отметил, что Назаров хороший артист, в фильме он должен был играть роль Кисы Воробьянинова. Съемки остановились в 2019 году, до этого прошло несколько съемочных дней, уточнил режиссер. "Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича (Путина) нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять", – подчеркнул Зеленов.Назаров – актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". Ранее заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник сообщал РИА Новости, что Назаров уволен из театра.
https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html
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новости культуры, дмитрий назаров (актер), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Дмитрий Назаров (актер), Кино и сериалы
15:16 26.01.2023
 
Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены

Режиссер Зеленов: Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев", сцены с ним переснимут, заявил РИА Новости режиссер картины Петр Зеленов.
"Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет… Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал. Я знаю, что кто-то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой", – сказал Зеленов.
Он отметил, что Назаров хороший артист, в фильме он должен был играть роль Кисы Воробьянинова. Съемки остановились в 2019 году, до этого прошло несколько съемочных дней, уточнил режиссер.
"Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича (Путина) нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять", – подчеркнул Зеленов.
Назаров – актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". Ранее заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник сообщал РИА Новости, что Назаров уволен из театра.
Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 12:45Культура
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
 
КультураНовости культурыДмитрий Назаров (актер)Кино и сериалы
 
 
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