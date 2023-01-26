https://ria.ru/20230126/nazarov-1847596561.html

Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены

Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены - РИА Новости, 26.01.2023

Назарова в экранизации "12 стульев" заменят и переснимут с ним сцены

Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев", сцены с ним переснимут, заявил РИА Новости режиссер картины Петр Зеленов. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:16

2023-01-26T15:16

2023-01-26T15:16

культура

новости культуры

дмитрий назаров (актер)

кино и сериалы

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев", сцены с ним переснимут, заявил РИА Новости режиссер картины Петр Зеленов. "Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет… Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал. Я знаю, что кто-то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой", – сказал Зеленов. Он отметил, что Назаров хороший артист, в фильме он должен был играть роль Кисы Воробьянинова. Съемки остановились в 2019 году, до этого прошло несколько съемочных дней, уточнил режиссер. "Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича (Путина) нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять", – подчеркнул Зеленов.Назаров – актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". Ранее заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник сообщал РИА Новости, что Назаров уволен из театра.

https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий назаров (актер), кино и сериалы