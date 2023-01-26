https://ria.ru/20230126/natsisty-1847667106.html

Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов

Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023

Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов

Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:24

2023-01-26T17:24

2023-01-26T17:24

владимир путин

берл лазар

александр бородай

израиль

россия

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Во время общения Путин отметил, что Россия знает о позиции Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, и российская сторона ее очень высоко ценит. Президент РФ заметил, что следственные органы РФ, прокуратура и сегодня проводят работу по выявлению преступлений нацистов. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с Лазаром и Бородой в Кремле в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

https://ria.ru/20230120/genotsid-1846165599.html

израиль

россия

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владимир путин, берл лазар, александр бородай, израиль, россия, в мире