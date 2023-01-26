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Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023
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Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов
Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов - РИА Новости, 26.01.2023
Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов
Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:24
2023-01-26T17:24
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в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Во время общения Путин отметил, что Россия знает о позиции Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, и российская сторона ее очень высоко ценит. Президент РФ заметил, что следственные органы РФ, прокуратура и сегодня проводят работу по выявлению преступлений нацистов. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с Лазаром и Бородой в Кремле в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.
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владимир путин, берл лазар, александр бородай, израиль, россия, в мире
Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, Израиль, Россия, В мире
17:24 26.01.2023
 
Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов

Путин заявил об уклонении многих стран от работы по выявлению преступлений нацистов

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.
Во время общения Путин отметил, что Россия знает о позиции Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, и российская сторона ее очень высоко ценит. Президент РФ заметил, что следственные органы РФ, прокуратура и сегодня проводят работу по выявлению преступлений нацистов.

"Безусловно, эта работа будет и является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Известно также, что еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере. Но мы, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, будем продолжать это делать", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с Лазаром и Бородой в Кремле в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.
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Владимир ПутинБерл ЛазарАлександр БородайИзраильРоссияВ мире
 
 
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