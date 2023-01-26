Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов
Путин заявил об уклонении многих стран от работы по выявлению преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, но Россия будет ее продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.
Во время общения Путин отметил, что Россия знает о позиции Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, и российская сторона ее очень высоко ценит. Президент РФ заметил, что следственные органы РФ, прокуратура и сегодня проводят работу по выявлению преступлений нацистов.
"Безусловно, эта работа будет и является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Известно также, что еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере. Но мы, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, будем продолжать это делать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с Лазаром и Бородой в Кремле в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.