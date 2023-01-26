https://ria.ru/20230126/nalog-1847696351.html
Новгородская область будет отдавать муниципалитетам налоги с малого бизнеса
Новгородская область будет отдавать муниципалитетам налоги с малого бизнеса - РИА Новости, 26.01.2023
Новгородская область будет отдавать муниципалитетам налоги с малого бизнеса
Новгородская область в течение двух лет начнет отдавать муниципалитетам 100% налогов, получаемых с малого бизнеса, сейчас этот показатель достиг 80%, рассказал... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:45
экономика
новгородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новгородская область в течение двух лет начнет отдавать муниципалитетам 100% налогов, получаемых с малого бизнеса, сейчас этот показатель достиг 80%, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Он подчеркнул, что жители малых городов нуждаются в том, чтобы им помогали в развитии их населенных пунктов. "Нужно ли самим жителям малых городов, чтобы им помогали? Однозначно, да. Я это вижу по нашим проектам местных инициатив, мы этим занимаемся уже шесть лет, и начинали мы с 20 миллионов на всю область, сейчас это 500 миллионов на область", - рассказал Никитин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что в 2017 году для стимулирования развития малых городов было принято решение отдавать 50% налогов с малого бизнеса в местные муниципалитеты. "Сегодня это 80%, и за два года мы доведем до 100%. То есть мы каждый год поднимали эту планку. Это плюс миллиард примерно на сегодняшний день, который уходит в бюджеты муниципалитетов", - сказал Никитин. Губернатор отметил высокий уровень вовлеченности жителей в проекты местных инициатив и подчеркнул, что в области очень много людей, которые не хотят уезжать, а хотят "развивать свою землю", чтобы на их территории что-то менялось в лучшую сторону.
https://ria.ru/20230126/sotszaschita-1847676170.html
https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html
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экономика, новгородская область, андрей никитин (политик), россия, общество
Экономика, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Россия, Общество
Новгородская область будет отдавать муниципалитетам налоги с малого бизнеса
Новгородская область планирует отдавать муниципалитетам все налоги с малого бизнеса
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новгородская область в течение двух лет начнет отдавать муниципалитетам 100% налогов, получаемых с малого бизнеса, сейчас этот показатель достиг 80%, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
Он подчеркнул, что жители малых городов нуждаются в том, чтобы им помогали в развитии их населенных пунктов.
"Нужно ли самим жителям малых городов, чтобы им помогали? Однозначно, да. Я это вижу по нашим проектам местных инициатив, мы этим занимаемся уже шесть лет, и начинали мы с 20 миллионов на всю область, сейчас это 500 миллионов на область", - рассказал Никитин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что в 2017 году для стимулирования развития малых городов было принято решение отдавать 50% налогов с малого бизнеса в местные муниципалитеты.
"Сегодня это 80%, и за два года мы доведем до 100%. То есть мы каждый год поднимали эту планку. Это плюс миллиард примерно на сегодняшний день, который уходит в бюджеты муниципалитетов", - сказал Никитин.
Губернатор отметил высокий уровень вовлеченности жителей в проекты местных инициатив и подчеркнул, что в области очень много людей, которые не хотят уезжать, а хотят "развивать свою землю", чтобы на их территории что-то менялось в лучшую сторону.