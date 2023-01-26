https://ria.ru/20230126/muzey-1847517478.html
Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея
Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея - РИА Новости, 26.01.2023
Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея
Власти города Гагарин в Смоленской области после жалоб директора музея первого космонавта на то, что муниципалитет не дает земли под развитие и благоустройство... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:52
2023-01-26T10:52
2023-01-26T10:52
культура
гагаринский район
смоленская область
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
общество
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БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области после жалоб директора музея первого космонавта на то, что муниципалитет не дает земли под развитие и благоустройство учреждения, рассказали РИА Новости, что уже предоставили площади в здании автовокзала и земельный участок, а еще один находится в подвешенном состоянии из-за нарушений при межевании. В среду директор Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина Сергей Есипов на секции Королевских чтений в Москве пожаловался, что власти города Гагарин не хотят выделять землю под развитие музея. По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения. По его словам, "борьба с городом за землю" под новый выставочный павильон и благоустроенную площадку идет в судах. Муниципальные власти при этом рассказали РИА Новости, что настроены на конструктивный диалог и заинтересованы в развитии музея-заповедника, "поскольку он дорог всем жителям города". При этом там отметили, что участок, о котором вел речь Есипов, находился в бессрочном пользовании у музея с 1992 года. Однако в 2020 году "в рамках федерализации" учреждение получило замечания от Росимущества и отказалось от права пользования этой землей, после чего было проведено межевание участка. Гагаринский районный суд 25 января также отказал Музею-заповеднику Ю. А. Гагарина земельного участка в праве предоставить этот участок в постоянное пользование, добавили власти.
https://ria.ru/20230125/gagarin-1847307634.html
https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаринский район, смоленская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество
Культура, Гагаринский район, Смоленская область, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Общество
Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея
Власти Гагарина объяснили, почему не дают землю на развитие музея первого космонавта
БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области после жалоб директора музея первого космонавта на то, что муниципалитет не дает земли под развитие и благоустройство учреждения, рассказали РИА Новости, что уже предоставили площади в здании автовокзала и земельный участок, а еще один находится в подвешенном состоянии из-за нарушений при межевании.
В среду директор Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина Сергей Есипов на секции Королевских чтений в Москве пожаловался, что власти города Гагарин не хотят выделять землю под развитие музея. По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения. По его словам, "борьба с городом за землю" под новый выставочный павильон и благоустроенную площадку идет в судах.
Муниципальные власти при этом рассказали РИА Новости, что настроены на конструктивный диалог и заинтересованы в развитии музея-заповедника, "поскольку он дорог всем жителям города".
"Муниципалитет активно содействует в реализации инициатив учреждения, так, в пользование музею предоставлен участок в деревне Юрино и площади в здании автовокзала", - пояснили в администрация Гагаринского района Смоленской области.
При этом там отметили, что участок, о котором вел речь Есипов, находился в бессрочном пользовании у музея с 1992 года. Однако в 2020 году "в рамках федерализации" учреждение получило замечания от Росимущества
и отказалось от права пользования этой землей, после чего было проведено межевание участка.
"В настоящее время музей вновь претендует на возвращенную городу землю, также есть запросы по ней от местных жителей. На сегодняшний день в связи с выявленными нарушениями в ходе межевания передать данную землю кому-либо невозможно до устранения замечаний суда", - отметили в администрации.
Гагаринский районный суд 25 января также отказал Музею-заповеднику Ю. А. Гагарина земельного участка в праве предоставить этот участок в постоянное пользование, добавили власти.