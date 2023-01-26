https://ria.ru/20230126/muzey-1847517478.html

Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея

Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея - РИА Новости, 26.01.2023

Власти Гагарина прокомментировали ситуацию с участком для музея

Власти города Гагарин в Смоленской области после жалоб директора музея первого космонавта на то, что муниципалитет не дает земли под развитие и благоустройство... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:52

2023-01-26T10:52

2023-01-26T10:52

культура

гагаринский район

смоленская область

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

общество

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БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области после жалоб директора музея первого космонавта на то, что муниципалитет не дает земли под развитие и благоустройство учреждения, рассказали РИА Новости, что уже предоставили площади в здании автовокзала и земельный участок, а еще один находится в подвешенном состоянии из-за нарушений при межевании. В среду директор Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина Сергей Есипов на секции Королевских чтений в Москве пожаловался, что власти города Гагарин не хотят выделять землю под развитие музея. По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения. По его словам, "борьба с городом за землю" под новый выставочный павильон и благоустроенную площадку идет в судах. Муниципальные власти при этом рассказали РИА Новости, что настроены на конструктивный диалог и заинтересованы в развитии музея-заповедника, "поскольку он дорог всем жителям города". При этом там отметили, что участок, о котором вел речь Есипов, находился в бессрочном пользовании у музея с 1992 года. Однако в 2020 году "в рамках федерализации" учреждение получило замечания от Росимущества и отказалось от права пользования этой землей, после чего было проведено межевание участка. Гагаринский районный суд 25 января также отказал Музею-заповеднику Ю. А. Гагарина земельного участка в праве предоставить этот участок в постоянное пользование, добавили власти.

https://ria.ru/20230125/gagarin-1847307634.html

https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html

гагаринский район

смоленская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гагаринский район, смоленская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество