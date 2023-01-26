https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847479539.html
В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников
В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников - РИА Новости, 26.01.2023
В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников
Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T05:27
2023-01-26T05:27
2023-01-26T05:27
лаборатория касперского
тинькофф. кредитные системы
google
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Корреспондент агентства с конца декабря прошлого года на личную почту в Google получил множество писем, в которых был прикреплен pdf-файл с приглашением в новый проект якобы от Tinkoff, призывающим пройти регистрации и начать "получать от 90 000 рублей в месяц". "В январе по сравнению с декабрем количество таких писем (с прикрепленным pdf) увеличилось почти в 3 раза", - рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун. Это классическая скам-схема, в рамках которой злоумышленники пытаются выманить у пользователей данные банковской карты и деньги, пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. "Потенциальных жертв заманивают привлекательными предложениями от крупных компаний из разных отраслей, в некоторых случаях – уникальной возможностью зарабатывать на инвестициях", - рассказала она. Если пользователь перейдет по ссылке, ему могут предложить ответить на несколько простых вопросов и заполнить форму – ввести номер телефона и ФИО, сообщила эксперт. "Указанные данные злоумышленники могут использовать, чтобы уточнить по телефону номер карты – якобы для перевода дохода от инвестиций", - рассказала Свистунова. Также в схемах с "инвестициями" пользователя могут сначала попросить сделать взнос, якобы чтобы по нему уже получать доход, но разумеется, никаких денег человек не получит, добавила эксперт. "В письмах злоумышленники часто добавляют ссылку на документы с щедрыми предложениями в облачных сервисах, чтобы избежать обнаружения", - заключила она.
https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html
https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лаборатория касперского, тинькофф. кредитные системы, google
Лаборатория Касперского, Тинькофф. Кредитные Системы, Google
В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников
"Лаборатория Касперского": мошенники чаще стали рассылать фишинговые письма
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
Корреспондент агентства с конца декабря прошлого года на личную почту в Google
получил множество писем, в которых был прикреплен pdf-файл с приглашением в новый проект якобы от Tinkoff
, призывающим пройти регистрации и начать "получать от 90 000 рублей в месяц".
"В январе по сравнению с декабрем количество таких писем (с прикрепленным pdf) увеличилось почти в 3 раза", - рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун.
Это классическая скам-схема, в рамках которой злоумышленники пытаются выманить у пользователей данные банковской карты и деньги, пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. "Потенциальных жертв заманивают привлекательными предложениями от крупных компаний из разных отраслей, в некоторых случаях – уникальной возможностью зарабатывать на инвестициях", - рассказала она.
Если пользователь перейдет по ссылке, ему могут предложить ответить на несколько простых вопросов и заполнить форму – ввести номер телефона и ФИО, сообщила эксперт. "Указанные данные злоумышленники могут использовать, чтобы уточнить по телефону номер карты – якобы для перевода дохода от инвестиций", - рассказала Свистунова.
Также в схемах с "инвестициями" пользователя могут сначала попросить сделать взнос, якобы чтобы по нему уже получать доход, но разумеется, никаких денег человек не получит, добавила эксперт. "В письмах злоумышленники часто добавляют ссылку на документы с щедрыми предложениями в облачных сервисах, чтобы избежать обнаружения", - заключила она.