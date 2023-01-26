https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847479539.html

В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников

В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников - РИА Новости, 26.01.2023

В "Лаборатории Касперского" сообщили о возросшей активности мошенников

Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T05:27

2023-01-26T05:27

2023-01-26T05:27

лаборатория касперского

тинькофф. кредитные системы

google

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Корреспондент агентства с конца декабря прошлого года на личную почту в Google получил множество писем, в которых был прикреплен pdf-файл с приглашением в новый проект якобы от Tinkoff, призывающим пройти регистрации и начать "получать от 90 000 рублей в месяц". "В январе по сравнению с декабрем количество таких писем (с прикрепленным pdf) увеличилось почти в 3 раза", - рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун. Это классическая скам-схема, в рамках которой злоумышленники пытаются выманить у пользователей данные банковской карты и деньги, пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. "Потенциальных жертв заманивают привлекательными предложениями от крупных компаний из разных отраслей, в некоторых случаях – уникальной возможностью зарабатывать на инвестициях", - рассказала она. Если пользователь перейдет по ссылке, ему могут предложить ответить на несколько простых вопросов и заполнить форму – ввести номер телефона и ФИО, сообщила эксперт. "Указанные данные злоумышленники могут использовать, чтобы уточнить по телефону номер карты – якобы для перевода дохода от инвестиций", - рассказала Свистунова. Также в схемах с "инвестициями" пользователя могут сначала попросить сделать взнос, якобы чтобы по нему уже получать доход, но разумеется, никаких денег человек не получит, добавила эксперт. "В письмах злоумышленники часто добавляют ссылку на документы с щедрыми предложениями в облачных сервисах, чтобы избежать обнаружения", - заключила она.

https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html

https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаборатория касперского, тинькофф. кредитные системы, google