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РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников - РИА Новости, 26.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html
РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников
РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников - РИА Новости, 26.01.2023
РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников
Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что право на отсрочку от мобилизации будет закреплено президентским указом, заявила руководитель правового... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:58
2023-01-26T17:58
религия
россия
русская православная церковь
московская патриархия
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что право на отсрочку от мобилизации будет закреплено президентским указом, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на круглом столе в Госдуме в рамках Рождественских чтений. "Традиционные конфессии осенью минувшего года ходатайствовали об издании президентского указа о предоставлении священникам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ходатайство до настоящего времени в полной мере не удовлетворено. Министерством обороны принято промежуточное решение об освобождении священников от призыва на военную службу по мобилизации, но президентский указ не издан. Хотелось бы сказать, что церковь твердо стоит на позиции о необходимости издания такого указа, предоставляющего священнослужителям право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", – сказала она. Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва на военную службу отдельным категориям граждан по мобилизации предоставляется исключительно президентом РФ. Чернега в выступлении отметила, что по каноническим правилам Русской церкви священнослужителям под угрозой извержения из сана запрещено "упражняться в воинском деле и проливать кровь". Она добавила, что сейчас священник полностью подчинен командиру воинской части. "Должностные обязанности военного священника вообще не предусматривают его подчинения священноначалию, не обязывают его соблюдать внутренние установления религиозных конфессий, в частности – каноны Церкви", – сказала игумения. Тем самым, по ее словам, нарушаются положения закона о свободе совести, в соответствии с которыми только религиозные организации вправе устанавливать условия деятельности священнослужителей, а также требования к ним, в том числе в части образования. Священник, пояснила она, должен быть обязан выполнять внутренние установления и требования конфессий, о чем умалчивают подзаконные акты, упорядочивающие статус капелланства. Также сейчас непонятно, каким образом командир части может контролировать качество богослужений и других религиозных обрядов, требовать от священника выполнения пастырских обязанностей и привлекать к ответственности за их нарушение, сказала глава правового управления. "Такое положение дел вступает в грубое противоречие с российским законодательством, нарушает принцип отделения религиозных объединений от государства, предполагающий иерархическую независимость конфессий в вопросах смещения и назначения священников и другого религиозного персонала", – заключила Чернега.
https://ria.ru/20230126/dekret-1847595327.html
https://ria.ru/20230126/svyaschennik-1847529175.html
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россия, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф
Религия, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Госдума РФ
17:58 26.01.2023
 
РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников

РПЦ надеется на издание указа президента об отсрочке от мобилизации для священников

© Фото : представлено пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО)Священник в армии
Священник в армии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : представлено пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что право на отсрочку от мобилизации будет закреплено президентским указом, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на круглом столе в Госдуме в рамках Рождественских чтений.
"Традиционные конфессии осенью минувшего года ходатайствовали об издании президентского указа о предоставлении священникам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ходатайство до настоящего времени в полной мере не удовлетворено. Министерством обороны принято промежуточное решение об освобождении священников от призыва на военную службу по мобилизации, но президентский указ не издан. Хотелось бы сказать, что церковь твердо стоит на позиции о необходимости издания такого указа, предоставляющего священнослужителям право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", – сказала она.
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Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва на военную службу отдельным категориям граждан по мобилизации предоставляется исключительно президентом РФ.
Чернега в выступлении отметила, что по каноническим правилам Русской церкви священнослужителям под угрозой извержения из сана запрещено "упражняться в воинском деле и проливать кровь".
Она добавила, что сейчас священник полностью подчинен командиру воинской части. "Должностные обязанности военного священника вообще не предусматривают его подчинения священноначалию, не обязывают его соблюдать внутренние установления религиозных конфессий, в частности – каноны Церкви", – сказала игумения.
Тем самым, по ее словам, нарушаются положения закона о свободе совести, в соответствии с которыми только религиозные организации вправе устанавливать условия деятельности священнослужителей, а также требования к ним, в том числе в части образования. Священник, пояснила она, должен быть обязан выполнять внутренние установления и требования конфессий, о чем умалчивают подзаконные акты, упорядочивающие статус капелланства.
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Также сейчас непонятно, каким образом командир части может контролировать качество богослужений и других религиозных обрядов, требовать от священника выполнения пастырских обязанностей и привлекать к ответственности за их нарушение, сказала глава правового управления. "Такое положение дел вступает в грубое противоречие с российским законодательством, нарушает принцип отделения религиозных объединений от государства, предполагающий иерархическую независимость конфессий в вопросах смещения и назначения священников и другого религиозного персонала", – заключила Чернега.
 
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