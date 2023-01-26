https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

В Магнитогорске младенец попал в больницу после обрезания на дому

В Магнитогорске младенец попал в больницу после обрезания на дому - РИА Новости, 26.01.2023

В Магнитогорске младенец попал в больницу после обрезания на дому

Уголовное дело возбудили в Магнитогорске после того, как новорожденный мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после проведенного в домашних условиях... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:47

2023-01-26T09:47

2023-01-26T09:47

происшествия

магнитогорск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Магнитогорске после того, как новорожденный мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после проведенного в домашних условиях обрезания, сообщило управление СК РФ по Челябинской области. По данным Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск, куда был доставлен пациент, обрезание крайней плоти на дому новорожденному сделало "лицо, не имеющее квалификации". Ребенок поступил в тяжелом состоянии, сейчас его лечат в реанимации. Согласно релизу, после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе. Расследование взял на контроль руководитель следственного управления.

https://ria.ru/20220609/sk-1794431553.html

https://ria.ru/20220418/delo-1784112036.html

магнитогорск

россия

челябинская область

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Дарья Буймова

происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)