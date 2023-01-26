В Румынии заметили дрейфующую мину у пляжной зоны Сфынтул-Георге
Пограничная полиция Румынии обнаружила дрейфующую мину у пляжа города Сфынтул-Георге
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба ведомства.
"Двадцать шестого января группа водолазов - сотрудников пограничной полиции из береговой охраны во время выполнения специальной патрульной миссии в районе города Сфынтул-Георге заметила подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны. Они приступили к тщательному наблюдению за объектом, после детального осмотра было установлено, что это морская мина", - отмечает погранполиция.
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Зона, где находится мина, оцеплена, местные власти проинформированы о ситуации.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели четыре операции по уничтожению морских мин. По данным румынских властей, с марта по декабрь в западной части Черного моря уничтожено 40 морских мин.
ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.