https://ria.ru/20230126/mina-1847626639.html

В Румынии заметили дрейфующую мину у пляжной зоны Сфынтул-Георге

В Румынии заметили дрейфующую мину у пляжной зоны Сфынтул-Георге - РИА Новости, 26.01.2023

В Румынии заметили дрейфующую мину у пляжной зоны Сфынтул-Георге

Сотрудники пограничной полиции Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:51

2023-01-26T15:51

2023-01-26T15:51

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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину возле пляжной зоны города Сфынтул-Георге, сообщает пресс-служба ведомства. "Двадцать шестого января группа водолазов - сотрудников пограничной полиции из береговой охраны во время выполнения специальной патрульной миссии в районе города Сфынтул-Георге заметила подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны. Они приступили к тщательному наблюдению за объектом, после детального осмотра было установлено, что это морская мина", - отмечает погранполиция. Зона, где находится мина, оцеплена, местные власти проинформированы о ситуации. После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели четыре операции по уничтожению морских мин. По данным румынских властей, с марта по декабрь в западной части Черного моря уничтожено 40 морских мин. ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ria.ru/20220427/radary-1785674243.html

https://ria.ru/20221025/proverka-1826788409.html

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Дарья Буймова

в мире, румыния, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)