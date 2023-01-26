https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847494022.html

Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время

Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время - РИА Новости, 26.01.2023

Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время

Политик Виктор Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, о них он объявит, когда придет время и будет реальность их реализации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:17

2023-01-26T09:17

2023-01-26T10:14

виктор медведчук

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748359256_0:226:3115:1978_1920x0_80_0_0_2d7ec4def273693f6746a6413fa61ee2.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, о них он объявит, когда придет время и будет реальность их реализации. "Знаете, у меня есть дальнейший, не план, а планы. И я, когда придет время и когда я увижу реальность их реализации, обязательно об этом скажу, в том числе и публично", - сказал он в интервью RT. При этом Медведчук подчеркнул, что не рассматривает для себя никакие должности. "Вы знаете, я считаю, что идеи сегодня главное. Потому что у идеи должны быть сторонники. А лидеры – они появятся… В Украине есть люди, но нет идеи. У нас есть идея. Значит, будут лидеры, значит, будут дела. Надо их реализовывать. И как мы будем это делать – вы всё это увидите. Но то, что мы это будем делать, как минимум, будем пытаться это делать – это однозначно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847492701.html

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847491621.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Интервью украинского политика Медведчука Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT 2023-01-26T09:17 true PT26M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор медведчук, украина, в мире