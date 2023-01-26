https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847494022.html
Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время
Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время
Политик Виктор Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, о них он объявит, когда придет время и будет реальность их реализации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:17
2023-01-26T09:17
2023-01-26T10:14
виктор медведчук
украина
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, о них он объявит, когда придет время и будет реальность их реализации. "Знаете, у меня есть дальнейший, не план, а планы. И я, когда придет время и когда я увижу реальность их реализации, обязательно об этом скажу, в том числе и публично", - сказал он в интервью RT. При этом Медведчук подчеркнул, что не рассматривает для себя никакие должности. "Вы знаете, я считаю, что идеи сегодня главное. Потому что у идеи должны быть сторонники. А лидеры – они появятся… В Украине есть люди, но нет идеи. У нас есть идея. Значит, будут лидеры, значит, будут дела. Надо их реализовывать. И как мы будем это делать – вы всё это увидите. Но то, что мы это будем делать, как минимум, будем пытаться это делать – это однозначно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847492701.html
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847491621.html
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:17
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PT26M24S
РИА Новости
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виктор медведчук, украина, в мире
Виктор Медведчук, Украина, В мире
09:17 26.01.2023 (обновлено: 10:14 26.01.2023)
Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время
Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, о них он объявит, когда придет время