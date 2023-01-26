Рейтинг@Mail.ru
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847492701.html
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:12
2023-01-26T10:52
в мире
виктор медведчук
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748317036_0:230:2814:1813_1920x0_80_0_0_b7731cc4cee3dda00571ce58b19441ba.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. "Значит, надо искоренить… Знаете, что основное в статье (для газеты "Известия" - ред.), которую я написал? Причины. Вот там больше половины статьи - причины. То, что имело место после окончания холодной войны", - ответил Медведчук в интервью RT на вопрос, как можно избежать того, чтобы следующие правители Украины в будущем снова не соблюдали мирные договорённости. По его словам, "надо искоренять сегодня причины, которые привели к этому, и этим выйти на то, чтобы исключить это в будущем". "А исключить это можно будет только тогда, когда не будет неонацизма в государственной политике, когда не будет милитаристского государства. Когда сегодня у людей, украинцев, снова акцентирую внимание, мы говорим не о будущем страны, а мы говорим о будущем украинцев, будет другое будущее. Вот это главное, чем мы хотим сегодня заниматься", - подчеркнул он. Что касается будущего Украины и украинцев, то "в какой стране и как они будут жить – это должны решить именно украинцы, которые представляют сегодня другую Украину", считает он.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:12
true
PT26M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748317036_46:0:2769:2042_1920x0_80_0_0_f63409a722e1d3a4a312e79cd1f09801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор медведчук, украина
В мире, Виктор Медведчук, Украина
09:12 26.01.2023 (обновлено: 10:52 26.01.2023)
 
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине

Политик Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук.
"Значит, надо искоренить… Знаете, что основное в статье (для газеты "Известия" - ред.), которую я написал? Причины. Вот там больше половины статьи - причины. То, что имело место после окончания холодной войны", - ответил Медведчук в интервью RT на вопрос, как можно избежать того, чтобы следующие правители Украины в будущем снова не соблюдали мирные договорённости.
По его словам, "надо искоренять сегодня причины, которые привели к этому, и этим выйти на то, чтобы исключить это в будущем".
"А исключить это можно будет только тогда, когда не будет неонацизма в государственной политике, когда не будет милитаристского государства. Когда сегодня у людей, украинцев, снова акцентирую внимание, мы говорим не о будущем страны, а мы говорим о будущем украинцев, будет другое будущее. Вот это главное, чем мы хотим сегодня заниматься", - подчеркнул он.
Что касается будущего Украины и украинцев, то "в какой стране и как они будут жить – это должны решить именно украинцы, которые представляют сегодня другую Украину", считает он.
Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Владимир Зеленский мог войти в историю, а в итоге вляпался в нее
 
В миреВиктор МедведчукУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала