https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847492701.html

Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине

Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине

На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:12

2023-01-26T09:12

2023-01-26T10:52

в мире

виктор медведчук

украина

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. "Значит, надо искоренить… Знаете, что основное в статье (для газеты "Известия" - ред.), которую я написал? Причины. Вот там больше половины статьи - причины. То, что имело место после окончания холодной войны", - ответил Медведчук в интервью RT на вопрос, как можно избежать того, чтобы следующие правители Украины в будущем снова не соблюдали мирные договорённости. По его словам, "надо искоренять сегодня причины, которые привели к этому, и этим выйти на то, чтобы исключить это в будущем". "А исключить это можно будет только тогда, когда не будет неонацизма в государственной политике, когда не будет милитаристского государства. Когда сегодня у людей, украинцев, снова акцентирую внимание, мы говорим не о будущем страны, а мы говорим о будущем украинцев, будет другое будущее. Вот это главное, чем мы хотим сегодня заниматься", - подчеркнул он. Что касается будущего Украины и украинцев, то "в какой стране и как они будут жить – это должны решить именно украинцы, которые представляют сегодня другую Украину", считает он.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виктор медведчук, украина