https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847492701.html
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:12
2023-01-26T09:12
2023-01-26T10:52
в мире
виктор медведчук
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает политик Виктор Медведчук. "Значит, надо искоренить… Знаете, что основное в статье (для газеты "Известия" - ред.), которую я написал? Причины. Вот там больше половины статьи - причины. То, что имело место после окончания холодной войны", - ответил Медведчук в интервью RT на вопрос, как можно избежать того, чтобы следующие правители Украины в будущем снова не соблюдали мирные договорённости. По его словам, "надо искоренять сегодня причины, которые привели к этому, и этим выйти на то, чтобы исключить это в будущем". "А исключить это можно будет только тогда, когда не будет неонацизма в государственной политике, когда не будет милитаристского государства. Когда сегодня у людей, украинцев, снова акцентирую внимание, мы говорим не о будущем страны, а мы говорим о будущем украинцев, будет другое будущее. Вот это главное, чем мы хотим сегодня заниматься", - подчеркнул он. Что касается будущего Украины и украинцев, то "в какой стране и как они будут жить – это должны решить именно украинцы, которые представляют сегодня другую Украину", считает он.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748317036_46:0:2769:2042_1920x0_80_0_0_f63409a722e1d3a4a312e79cd1f09801.jpg
Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:12
true
PT26M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор медведчук, украина
В мире, Виктор Медведчук, Украина
09:12 26.01.2023 (обновлено: 10:52 26.01.2023)
Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
Политик Медведчук призвал искоренить неонацизм на Украине
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
На Украине надо искоренить неонацизм и причины, которые привели к боевым действиям, считает
политик Виктор Медведчук.
"Значит, надо искоренить… Знаете, что основное в статье (для газеты "Известия" - ред.), которую я написал? Причины. Вот там больше половины статьи - причины. То, что имело место после окончания холодной войны", - ответил Медведчук в интервью RT на вопрос, как можно избежать того, чтобы следующие правители Украины в будущем снова не соблюдали мирные договорённости.
По его словам, "надо искоренять сегодня причины, которые привели к этому, и этим выйти на то, чтобы исключить это в будущем".
"А исключить это можно будет только тогда, когда не будет неонацизма в государственной политике, когда не будет милитаристского государства. Когда сегодня у людей, украинцев, снова акцентирую внимание, мы говорим не о будущем страны, а мы говорим о будущем украинцев, будет другое будущее. Вот это главное, чем мы хотим сегодня заниматься", - подчеркнул он.
Что касается будущего Украины
и украинцев, то "в какой стране и как они будут жить – это должны решить именно украинцы, которые представляют сегодня другую Украину", считает он.