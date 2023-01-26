https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491905.html
Медведчук поблагодарил российские власти
Медведчук поблагодарил российские власти - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук поблагодарил российские власти
Политик Виктор Медведчук поблагодарил руководство Российской Федерации за обмен, время после задержания СБУ он назвал "самым тяжелым в жизни". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:07
2023-01-26T09:07
2023-01-26T09:07
в мире
виктор медведчук
владимир зеленский
денис пушилин
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анкара (провинция)
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук поблагодарил руководство Российской Федерации за обмен, время после задержания СБУ он назвал "самым тяжелым в жизни". "Я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет, и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место. За то, что этот обмен состоялся, я искренне благодарен руководству Российской Федерации, которое в этом вопросе пошло навстречу мне, моей семье. Я думаю, что это был самый тяжелый период и в моей жизни, и в жизни моей семьи", - сказал Медведчук в интервью RT. Он добавил, что на Украине его могла ожидать тяжелая участь - в соответствии с незаконным уголовным преследованием, фальсификацией уголовных дел, которые начались еще в 2019-20-х годах, он мог получить до 15 лет лишения свободы. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491332.html
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, денис пушилин, украина, польша, анкара (провинция), верховная рада украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Украина, Польша, Анкара (провинция), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук поблагодарил российские власти
Политик Виктор Медведчук поблагодарил руководство России за помощь ему и его семье