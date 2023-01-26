https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491905.html

Медведчук поблагодарил российские власти

Медведчук поблагодарил российские власти - РИА Новости, 26.01.2023

Медведчук поблагодарил российские власти

Политик Виктор Медведчук поблагодарил руководство Российской Федерации за обмен, время после задержания СБУ он назвал "самым тяжелым в жизни". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:07

2023-01-26T09:07

2023-01-26T09:07

в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

денис пушилин

украина

польша

анкара (провинция)

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук поблагодарил руководство Российской Федерации за обмен, время после задержания СБУ он назвал "самым тяжелым в жизни". "Я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет, и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место. За то, что этот обмен состоялся, я искренне благодарен руководству Российской Федерации, которое в этом вопросе пошло навстречу мне, моей семье. Я думаю, что это был самый тяжелый период и в моей жизни, и в жизни моей семьи", - сказал Медведчук в интервью RT. Он добавил, что на Украине его могла ожидать тяжелая участь - в соответствии с незаконным уголовным преследованием, фальсификацией уголовных дел, которые начались еще в 2019-20-х годах, он мог получить до 15 лет лишения свободы. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491332.html

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491463.html

украина

польша

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, денис пушилин, украина, польша, анкара (провинция), верховная рада украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь