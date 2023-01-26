09:05 26.01.2023 (обновлено: 10:07 26.01.2023)
Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук
Политик Медведчук: Запад сделал из Украины полигон для противостояния с Россией
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук.
По его словам, конфликт "ведется не за Украину, а за интересы Запада". "США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины, а это уже сделала власть Зеленского, своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией", - сказал Медведчук в интервью RT.
Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".
Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.