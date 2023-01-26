https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491463.html

Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук

Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023

Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук

Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:05

2023-01-26T09:05

2023-01-26T10:07

специальная военная операция на украине

виктор медведчук

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук. По его словам, конфликт "ведется не за Украину, а за интересы Запада". "США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины, а это уже сделала власть Зеленского, своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией", - сказал Медведчук в интервью RT. Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду". Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, украина, россия, сша