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Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491463.html
Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук
Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук
Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:05
2023-01-26T10:07
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
украина
россия
сша
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук. По его словам, конфликт "ведется не за Украину, а за интересы Запада". "США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины, а это уже сделала власть Зеленского, своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией", - сказал Медведчук в интервью RT. Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду". Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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украина
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
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виктор медведчук, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Украина, Россия, США
09:05 26.01.2023 (обновлено: 10:07 26.01.2023)
 
Из Украины сделали полигон для противостояния с Россией, заявил Медведчук

Политик Медведчук: Запад сделал из Украины полигон для противостояния с Россией

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине идет не за Украину, а за интересы Запада, из страны сделали полигон, плацдарм для противостояния с Россией, заявил политик Виктор Медведчук.
По его словам, конфликт "ведется не за Украину, а за интересы Запада". "США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины, а это уже сделала власть Зеленского, своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией", - сказал Медведчук в интервью RT.
Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".
Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаРоссияСША
 
 
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