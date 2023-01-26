https://ria.ru/20230126/meduza-1847721673.html

Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*

Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"* - РИА Новости, 26.01.2023

Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*

Все, кто ранее делился материалами издания "Медуза"*, не попадут под штрафы после признания ее деятельности нежелательной, сообщил председатель думского... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T21:22

2023-01-26T21:22

2023-01-26T21:22

общество

технологии

россия

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все, кто ранее делился материалами издания "Медуза"*, не попадут под штрафы после признания ее деятельности нежелательной, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Генеральная прокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов, сообщает надзорное ведомство. "Да, действительно, теперь все материалы "Медузы"* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких "подвешенных" штрафов в данном случае нет и быть не может", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. По словам парламентария, по закону штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора. "Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего", - добавил он.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220418/yandeks-1784165802.html

https://ria.ru/20230119/inoagenty-1846105449.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)