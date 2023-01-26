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Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"* - РИА Новости, 26.01.2023
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Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*
Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"* - РИА Новости, 26.01.2023
Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*
Все, кто ранее делился материалами издания "Медуза"*, не попадут под штрафы после признания ее деятельности нежелательной, сообщил председатель думского... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:22
2023-01-26T21:22
общество
технологии
россия
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все, кто ранее делился материалами издания "Медуза"*, не попадут под штрафы после признания ее деятельности нежелательной, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Генеральная прокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов, сообщает надзорное ведомство. "Да, действительно, теперь все материалы "Медузы"* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких "подвешенных" штрафов в данном случае нет и быть не может", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. По словам парламентария, по закону штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора. "Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего", - добавил он.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
21:22 26.01.2023
 
Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*

Хинштейн: всех, кто ранее делился материалами издания "Медуза", не будут штрафовать

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все, кто ранее делился материалами издания "Медуза"*, не попадут под штрафы после признания ее деятельности нежелательной, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Генеральная прокуратура РФ в четверг признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов, сообщает надзорное ведомство.
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"Да, действительно, теперь все материалы "Медузы"* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких "подвешенных" штрафов в данном случае нет и быть не может", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, по закону штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора.
"Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего", - добавил он.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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ОбществоТехнологииРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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