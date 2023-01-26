https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html

В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины

В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины - РИА Новости, 26.01.2023

В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины

Депутаты Луцкого городского совета на Украине переименовали в городе 17 улиц и 2 сквера в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщили в совете. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:22

2023-01-26T09:22

2023-01-26T09:22

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украина

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Депутаты Луцкого городского совета на Украине переименовали в городе 17 улиц и 2 сквера в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщили в совете. "В Луцке переименовали улицы и скверы. Соответствующее решение принято 25 января, во время пленарного заседания 40-й сессии депутатами Луцкого городского совета", - говорится в сообщении на сайте совета. По данным пресс-службы, всего переименовывают 17 улиц и два сквера. Смена названий затронула улицы, которые, в частности, носили имена Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова, Николая Лобачевского, Владимира Короленко, Ивана Шишкина. Им присвоят имена Надежды Горлицкой, Анатолия Дублянского, Юзефа Лободовского и других. Что касается скверов, то отныне сквер на проспекте Воли будет называться королевы Анны, а сквер на улице Ковельской получил имя Генерала Владислава Андерса. Новые названия улиц и скверов станут действительны с 1 мая. По вопросу о переименовании улицы Пушкина местные власти собираются провести общественные слушания и обсуждения в форме консультаций на сайте горсовета с 1 февраля до 1 апреля текущего года. Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221116/dnepr-1831957702.html

https://ria.ru/20230107/pamyatnik-1843406129.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина