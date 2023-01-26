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В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины - РИА Новости, 26.01.2023
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В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины
В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины - РИА Новости, 26.01.2023
В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины
Депутаты Луцкого городского совета на Украине переименовали в городе 17 улиц и 2 сквера в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщили в совете. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:22
2023-01-26T09:22
в мире
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Депутаты Луцкого городского совета на Украине переименовали в городе 17 улиц и 2 сквера в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщили в совете. "В Луцке переименовали улицы и скверы. Соответствующее решение принято 25 января, во время пленарного заседания 40-й сессии депутатами Луцкого городского совета", - говорится в сообщении на сайте совета. По данным пресс-службы, всего переименовывают 17 улиц и два сквера. Смена названий затронула улицы, которые, в частности, носили имена Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова, Николая Лобачевского, Владимира Короленко, Ивана Шишкина. Им присвоят имена Надежды Горлицкой, Анатолия Дублянского, Юзефа Лободовского и других. Что касается скверов, то отныне сквер на проспекте Воли будет называться королевы Анны, а сквер на улице Ковельской получил имя Генерала Владислава Андерса. Новые названия улиц и скверов станут действительны с 1 мая. По вопросу о переименовании улицы Пушкина местные власти собираются провести общественные слушания и обсуждения в форме консультаций на сайте горсовета с 1 февраля до 1 апреля текущего года. Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221116/dnepr-1831957702.html
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в мире, украина
В мире, Украина
09:22 26.01.2023
 
В Луцке переименуют 17 улиц в рамках кампании по "дерусификации" Украины

В Луцке переименуют 17 улиц, включая улицы Менделеева, Курчатова и Короленко

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Депутаты Луцкого городского совета на Украине переименовали в городе 17 улиц и 2 сквера в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщили в совете.
"В Луцке переименовали улицы и скверы. Соответствующее решение принято 25 января, во время пленарного заседания 40-й сессии депутатами Луцкого городского совета", - говорится в сообщении на сайте совета.
По данным пресс-службы, всего переименовывают 17 улиц и два сквера. Смена названий затронула улицы, которые, в частности, носили имена Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова, Николая Лобачевского, Владимира Короленко, Ивана Шишкина. Им присвоят имена Надежды Горлицкой, Анатолия Дублянского, Юзефа Лободовского и других. Что касается скверов, то отныне сквер на проспекте Воли будет называться королевы Анны, а сквер на улице Ковельской получил имя Генерала Владислава Андерса.
Новые названия улиц и скверов станут действительны с 1 мая. По вопросу о переименовании улицы Пушкина местные власти собираются провести общественные слушания и обсуждения в форме консультаций на сайте горсовета с 1 февраля до 1 апреля текущего года.
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Ранее интернет-издание "Страна" сообщило, что власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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