https://ria.ru/20230126/liviya-1847627528.html

Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу

Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу - РИА Новости, 26.01.2023

Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу

Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:53

2023-01-26T15:53

2023-01-26T16:37

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ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC), заявил РИА Новости министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун. "Компании "Татнефть" и "Газпром" получали участки на разведку. Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению Муаммара Каддафи - ред.) они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались... Приглашаем компании вернуться и, возможно, эти компании вернутся и вступят в переговоры с NOC", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, ливия, в мире, россия