https://ria.ru/20230126/liviya-1847627528.html
Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу
Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу - РИА Новости, 26.01.2023
Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу
Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:53
2023-01-26T15:53
2023-01-26T16:37
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ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC), заявил РИА Новости министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун. "Компании "Татнефть" и "Газпром" получали участки на разведку. Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению Муаммара Каддафи - ред.) они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались... Приглашаем компании вернуться и, возможно, эти компании вернутся и вступят в переговоры с NOC", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, ливия, в мире, россия
Цены на нефть, Ливия, В мире, Россия
15:53 26.01.2023 (обновлено: 16:37 26.01.2023)
Правительство Ливии предложило российским нефтяникам вернуться к диалогу
Правительство Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам