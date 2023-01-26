https://ria.ru/20230126/leclerc-1847689811.html

Французский депутат призвал обсудить в парламенте поставки Leclerc Киеву

Французский депутат призвал обсудить в парламенте поставки Leclerc Киеву - РИА Новости, 26.01.2023

Французский депутат призвал обсудить в парламенте поставки Leclerc Киеву

Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар считает, что вопрос возможных поставок Украине танков Leclerc должен обсуждаться в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:27

2023-01-26T18:27

2023-01-26T18:27

в мире

украина

эммануэль макрон

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патриот

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар считает, что вопрос возможных поставок Украине танков Leclerc должен обсуждаться в Нацсобрании Франции (нижней палате парламента). "Если бы нам пришлось принять такое решение, мы не могли бы обойтись без обсуждения в Национальном собрании. Я думаю, что повышение уровня вооружений требует, по крайней мере, демократических дебатов в Национальном собрании с тем, чтобы у нас была стратегическая, военная информация, которая позволяет нам принять взвешенное решение", - заявил Бомпар в эфире Franceinfo в ответ на вопрос о возможной отправке Францией танков на Украину. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что на Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки Leclerc Владимиру Зеленскому. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, владимир зеленский, m1 abrams, патриот