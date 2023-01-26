https://ria.ru/20230126/leclerc-1847602241.html

Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву

Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву - РИА Новости, 26.01.2023

Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:01

2023-01-26T15:01

2023-01-26T15:03

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки Leclerc Владимиру Зеленскому. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. "Судя по всему, на Макрона давят для того, чтобы он отправил наши танки Leclerc Зеленскому", - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. В этой связи он призвал оказать давление на Макрона, чтобы он, напротив, не отправлял танки на Украину. Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Кроме того, как сообщил накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847365397.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато