Рейтинг@Mail.ru
Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/leclerc-1847602241.html
Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву
Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:01
2023-01-26T15:03
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008513_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e02701452baff9fac1315a1d6f7830c5.jpg
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки Leclerc Владимиру Зеленскому. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. "Судя по всему, на Макрона давят для того, чтобы он отправил наши танки Leclerc Зеленскому", - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. В этой связи он призвал оказать давление на Макрона, чтобы он, напротив, не отправлял танки на Украину. Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Кроме того, как сообщил накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847365397.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008513_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c352c1f4b29da8b5a5e868506086f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО
15:01 26.01.2023 (обновлено: 15:03 26.01.2023)
 
Французский политик заявил о давлении на Париж из-за поставок Leclerc Киеву

Французский политик Филиппо заявил о давлении на Макрона из-за поставок Leclerc Киеву

© Фото : U.S. Army / Spc. Audrequez EvansФранцузские танки Leclerc
Французские танки Leclerc - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Audrequez Evans
Французские танки Leclerc. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он отправил танки Leclerc Владимиру Зеленскому.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 16:05
Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки
"Судя по всему, на Макрона давят для того, чтобы он отправил наши танки Leclerc Зеленскому", - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
В этой связи он призвал оказать давление на Макрона, чтобы он, напротив, не отправлял танки на Украину.
"Мы за мир, против безумной эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне: никаких танков для Зеленского!" - отметил французский политик.
Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Кроме того, как сообщил накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала