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Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона - РИА Новости, 26.01.2023
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Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона
Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона - РИА Новости, 26.01.2023
Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона, отметив, что благодаря энергии и труду жителей,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:02
2023-01-26T11:02
политика
россия
кемеровская область
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона, отметив, что благодаря энергии и труду жителей, Кузбасс уверенно наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летием образования Кемеровской области... Благодаря вашей энергии, творческому созидательному труду Кузбасс уверенно наращивает свой значимый промышленный, научный, технологический потенциал и по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров страны. И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит повышается качество жизни людей", - говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что издавна история древней Земли Кузнецкой создавалась многими поколениями наших предков, которые возводили города и поселки, укрепляли мощь и славу Кузбасса. Также Путин заявил, что жители Кемеровской области всегда отличались настоящим сибирским характером, упорством, широтой души, щедростью и гостеприимством, мужеством и отвагой. По словам президента, сегодня кузбассовцы героически защищают Россию. Владимир Путин пожелал успехов жителям области – "на благо Кемеровской области и всей России".
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политика, россия, кемеровская область, владимир путин
Политика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин
11:02 26.01.2023
 
Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона

Путин: Кузбасс уверенно наращивает потенциал благодаря энергии и труду своих жителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Кемерово. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона, отметив, что благодаря энергии и труду жителей, Кузбасс уверенно наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 80-летием образования Кемеровской области... Благодаря вашей энергии, творческому созидательному труду Кузбасс уверенно наращивает свой значимый промышленный, научный, технологический потенциал и по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров страны. И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит повышается качество жизни людей", - говорится в поздравлении.
Российский лидер отметил, что издавна история древней Земли Кузнецкой создавалась многими поколениями наших предков, которые возводили города и поселки, укрепляли мощь и славу Кузбасса. Также Путин заявил, что жители Кемеровской области всегда отличались настоящим сибирским характером, упорством, широтой души, щедростью и гостеприимством, мужеством и отвагой. По словам президента, сегодня кузбассовцы героически защищают Россию.
Владимир Путин пожелал успехов жителям области – "на благо Кемеровской области и всей России".
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ПолитикаРоссияКемеровская областьВладимир Путин
 
 
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