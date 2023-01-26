https://ria.ru/20230126/kuzbass-1847519988.html

Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона

Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона - РИА Новости, 26.01.2023

Путин поздравил жителей Кузбасса с 80-летием региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона, отметив, что благодаря энергии и труду жителей,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:02

2023-01-26T11:02

2023-01-26T11:02

политика

россия

кемеровская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807967931_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d95c50a9a1b8ad43eaa9b9902a0f0d6.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона, отметив, что благодаря энергии и труду жителей, Кузбасс уверенно наращивает свой потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летием образования Кемеровской области... Благодаря вашей энергии, творческому созидательному труду Кузбасс уверенно наращивает свой значимый промышленный, научный, технологический потенциал и по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров страны. И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит повышается качество жизни людей", - говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что издавна история древней Земли Кузнецкой создавалась многими поколениями наших предков, которые возводили города и поселки, укрепляли мощь и славу Кузбасса. Также Путин заявил, что жители Кемеровской области всегда отличались настоящим сибирским характером, упорством, широтой души, щедростью и гостеприимством, мужеством и отвагой. По словам президента, сегодня кузбассовцы героически защищают Россию. Владимир Путин пожелал успехов жителям области – "на благо Кемеровской области и всей России".

https://ria.ru/20221123/kemerovo-1833698798.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, кемеровская область, владимир путин