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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля - РИА Новости, 26.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля
Валюта РФ поднялась к американской, но упала к китайской по итогам четверга: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69,27 рубля и 10,28 рубля, РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:20
2023-01-26T19:20
2023-01-26T19:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Валюта РФ поднялась к американской, но упала к китайской по итогам четверга: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69,27 рубля и 10,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 69,27 рубля, юаня вырос на 6 копеек, до 10,28 рубля, евро - на 2 копейки, до 75,43 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, доллар, юань, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Юань, Рубль
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 26 января снизился до 69,27 рубля