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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля - РИА Новости, 26.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,27 рубля

Валюта РФ поднялась к американской, но упала к китайской по итогам четверга: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69,27 рубля и 10,28 рубля, РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:20

2023-01-26T19:20

2023-01-26T19:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Валюта РФ поднялась к американской, но упала к китайской по итогам четверга: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69,27 рубля и 10,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 69,27 рубля, юаня вырос на 6 копеек, до 10,28 рубля, евро - на 2 копейки, до 75,43 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, доллар, юань, рубль