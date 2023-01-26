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В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых - РИА Новости, 26.01.2023
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В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых
В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых - РИА Новости, 26.01.2023
В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых
Современный пансионат, отвечающий всем требованиям безопасности, открылся для пожилых людей в Красноярске на год раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:56
2023-01-26T12:56
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Современный пансионат, отвечающий всем требованиям безопасности, открылся для пожилых людей в Красноярске на год раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба губернатора. На реализацию проекта было выделено более 686 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. "Возведение нового пансионата велось в рамках нацпроекта "Демография". Старт строительству был дан в 2020 году, а завершение планировалось на ноябрь 2023 года. Но, учитывая социальную значимость объекта, здание построено и введено в эксплуатацию на год раньше. Про новый корпус можно с уверенностью сказать, что это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири. Оно соответствует всем требованиям санитарной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении. В новом корпусе столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры. Также в новом корпусе есть медицинский блок, зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад с волнистыми попугайчиками. Комнаты рассчитаны на проживание одного-двух человек. Обстановка в комнатах максимально приближенная к домашней: мягкие удобные кресла, большой телевизор, торшеры. В здании также есть помещения для общения с родственниками и посетителями, а также буфетные залы, где проживающие могут готовить сами. "Забота о старшем поколении - наша святая обязанность. Сегодня в крае немало учреждений социального обслуживания, часть из них активно модернизируется, но этот интернат - лучший из них и являет собой пример, к которому мы должны стремиться. Важно, чтобы стандарты, внедренные здесь, работали не только для пациентов. Необходимо, чтобы опыт, накопленный в интернате, внедрялся и распространялся на другие учреждения социального обслуживания", - цитирует Усса пресс-служба. По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, с пятницы пансионат начнет встречать своих жильцов.
https://ria.ru/20160908/1476417112.html
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красноярск
Красноярск
12:56 26.01.2023
 
В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых

В Красноярске открылся пансионат для пожилых, отвечающий всем требованиям безопасности

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Современный пансионат, отвечающий всем требованиям безопасности, открылся для пожилых людей в Красноярске на год раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба губернатора.
На реализацию проекта было выделено более 686 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Уход за престарелыми людьми - РИА Новости, 1920, 08.09.2016
8 сентября 2016, 15:42Архангельская область
Первый частный пансионат для пожилых открылся в ПоморьеПервый частный пансионат "Забота", предназначенный для круглосуточного проживания 200 пожилых людей и инвалидов, открылся в Приморском районе Архангельской области.
"Возведение нового пансионата велось в рамках нацпроекта "Демография". Старт строительству был дан в 2020 году, а завершение планировалось на ноябрь 2023 года. Но, учитывая социальную значимость объекта, здание построено и введено в эксплуатацию на год раньше. Про новый корпус можно с уверенностью сказать, что это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири. Оно соответствует всем требованиям санитарной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В новом корпусе столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры. Также в новом корпусе есть медицинский блок, зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад с волнистыми попугайчиками.
Комнаты рассчитаны на проживание одного-двух человек. Обстановка в комнатах максимально приближенная к домашней: мягкие удобные кресла, большой телевизор, торшеры. В здании также есть помещения для общения с родственниками и посетителями, а также буфетные залы, где проживающие могут готовить сами.
"Забота о старшем поколении - наша святая обязанность. Сегодня в крае немало учреждений социального обслуживания, часть из них активно модернизируется, но этот интернат - лучший из них и являет собой пример, к которому мы должны стремиться. Важно, чтобы стандарты, внедренные здесь, работали не только для пациентов. Необходимо, чтобы опыт, накопленный в интернате, внедрялся и распространялся на другие учреждения социального обслуживания", - цитирует Усса пресс-служба.
По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, с пятницы пансионат начнет встречать своих жильцов.
Поликлиника на улице Дмитрия Мартынова в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:47
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