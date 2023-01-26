https://ria.ru/20230126/krasnoyarsk-1847562415.html

В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых

В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых - РИА Новости, 26.01.2023

В Красноярске открылся новый пансионат для пожилых

Современный пансионат, отвечающий всем требованиям безопасности, открылся для пожилых людей в Красноярске на год раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:56

2023-01-26T12:56

2023-01-26T12:56

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Современный пансионат, отвечающий всем требованиям безопасности, открылся для пожилых людей в Красноярске на год раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба губернатора. На реализацию проекта было выделено более 686 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. "Возведение нового пансионата велось в рамках нацпроекта "Демография". Старт строительству был дан в 2020 году, а завершение планировалось на ноябрь 2023 года. Но, учитывая социальную значимость объекта, здание построено и введено в эксплуатацию на год раньше. Про новый корпус можно с уверенностью сказать, что это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири. Оно соответствует всем требованиям санитарной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении. В новом корпусе столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры. Также в новом корпусе есть медицинский блок, зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад с волнистыми попугайчиками. Комнаты рассчитаны на проживание одного-двух человек. Обстановка в комнатах максимально приближенная к домашней: мягкие удобные кресла, большой телевизор, торшеры. В здании также есть помещения для общения с родственниками и посетителями, а также буфетные залы, где проживающие могут готовить сами. "Забота о старшем поколении - наша святая обязанность. Сегодня в крае немало учреждений социального обслуживания, часть из них активно модернизируется, но этот интернат - лучший из них и являет собой пример, к которому мы должны стремиться. Важно, чтобы стандарты, внедренные здесь, работали не только для пациентов. Необходимо, чтобы опыт, накопленный в интернате, внедрялся и распространялся на другие учреждения социального обслуживания", - цитирует Усса пресс-служба. По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, с пятницы пансионат начнет встречать своих жильцов.

https://ria.ru/20160908/1476417112.html

https://ria.ru/20230124/poliklinika-1847042358.html

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярск